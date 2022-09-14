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Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Казахстан

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл государственным визитом в Казахстан, передает пресс-служба казахстанского президента.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего с государственным визитом в нашу страну. В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по завершении церемонии кортеж направился во дворец Акорда, где лидеры Казахстана и КНР обсудят перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

Представитель казахстанского МИДа Айбек Смадияров ранее отмечал, что это первый зарубежный визит главы КНР с начала пандемии коронавируса. Си Цзиньпин не выезжал из Китая с конца января 2020 г.

В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Си Цзиньпин отказался приехать в в Россию после приглашения президента Владимира Путина. «Дело в том, что определенные ковидные ограничения в Китае продолжаются, и это абсолютно нормально, надо с пониманием к этому относиться», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, у Путина есть предложение посетить Китай, а у Си Цзиньпина — посетить Россию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных