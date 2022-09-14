Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Казахстан
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл государственным визитом в Казахстан, передает пресс-служба казахстанского президента.
«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего с государственным визитом в нашу страну. В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что по завершении церемонии кортеж направился во дворец Акорда, где лидеры Казахстана и КНР обсудят перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.
Представитель казахстанского МИДа Айбек Смадияров ранее отмечал, что это первый зарубежный визит главы КНР с начала пандемии коронавируса. Си Цзиньпин не выезжал из Китая с конца января 2020 г.
В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Си Цзиньпин отказался приехать в в Россию после приглашения президента Владимира Путина. «Дело в том, что определенные ковидные ограничения в Китае продолжаются, и это абсолютно нормально, надо с пониманием к этому относиться», — сказал Песков.
По словам представителя Кремля, у Путина есть предложение посетить Китай, а у Си Цзиньпина — посетить Россию.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса