Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Казахстан

В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Си Цзиньпин отказался приехать в в Россию после приглашения президента Владимира Путина. «Дело в том, что определенные ковидные ограничения в Китае продолжаются, и это абсолютно нормально, надо с пониманием к этому относиться», — сказал Песков.