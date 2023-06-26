В Госдуме назвали тех, кого коснется ответственность за русофобию

Член правления Ассоциации юристов России Дмитрий Липин рассказал газете, что для начала нужно определить термин «русофобия». По его словам, можно ввести ответственность за возбуждение ненависти или вражды по отношению к россиянам, однако «мы должны убедиться, что у нас есть механизмы для приведения таких решений наших судов в исполнение, что на сегодняшний день маловероятно».