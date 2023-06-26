В Госдуме назвали тех, кого коснется ответственность за русофобию
Уголовная ответственность за русофобию коснется должностных лиц, которые насаждают такую идеологию гражданам своих стран. Об этом рассказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в интервью «Известиям».
«Русофобия продуцируется прежде всего должностными лицами, и ответственность должна лечь на них. Граждане этих стран находятся под гнетом насаждаемой им русофобии. Должностные лица насаждают человеконенавистническую идеологию и предлагают на территории своих стран действовать неправомерно и преступно, массово дискриминировать в правах россиян и соотечественников», – сказала вице-спикер.
Яровая отметила, что защиту от русофобии будут получать не только граждане России, но и соотечественники. Например, нарушениями их прав будут считаться отказ в медпомощи и трудоустройстве, ограничения на использование русского языка, снятие показа театральных постановок. Она сообщила, что парламентарии уже «приступили с профильными ведомствами к проработке правовых норм, правовых решений».
Член правления Ассоциации юристов России Дмитрий Липин рассказал газете, что для начала нужно определить термин «русофобия». По его словам, можно ввести ответственность за возбуждение ненависти или вражды по отношению к россиянам, однако «мы должны убедиться, что у нас есть механизмы для приведения таких решений наших судов в исполнение, что на сегодняшний день маловероятно».
О необходимости вводить уголовную ответственность за проявление русофобии Яровая заявила в середине мая. По словам депутата, это необходимо для того, чтобы «остановить тех, кто, <…> предавая суверенные интересы своих граждан и своих стран, пустились в гонку русофобии».
При этом идею законодательного определения понятия «русофобия» высказывали еще в марте. Тогда глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что нужно ввести в Уголовный кодекс статью за проявление русофобии. Он напоминал, что президент Владимир Путин давал совету поручение разобраться до 1 мая, нужна ли новая статья или достаточно действующих.