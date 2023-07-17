Кадыров призвал не «создавать ажиотаж» из-за поставок техники Украине

Кадыров привел фрагмент интервью командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, в котором он заявляет о больших потерях со стороны Украины «как в технике, так и в живой силе». «Практически ежедневно наши бойцы пленят украинских военнослужащих. Но, как справедливо отметил Апты Аронович, у нас не стоит задача ликвидировать как можно больше украинских мужчин, сдавшихся в плен. Наоборот, те, кто сдался, могут рассчитывать на сохранение жизни и нормальное отношение со стороны российских подразделений», – добавил Кадыров.