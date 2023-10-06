Генпрокуратура направила в суд дело о нападении на генконсульство РФ во Львове
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о нападении на генконсульство России во Львове в 2016 г., сообщила пресс-служба ведомства.
Обвиняемым по делу проходит бывший депутат Верховной рады Владимир Парасюк, которому вменяется публичное оправдание терроризма в СМИ (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), надругательство над российским государственным флагом (ст. 329 УК РФ) и нападение на лиц под международной защитой в целях провокации войны или осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 360 УК РФ).
Нападение на генконсульство России во Львове произошло 9 марта 2016 г. По версии следствия, Парасюк и его сообщники во время митинга в поддержку украинского экс-депутата Надежды Савченко закидали здание диппредставительства пиротехникой и другими предметами. После чего Парасюк попал на территорию генконсульства и сорвал флаг РФ, публично бросил его на землю, растоптал и сжег. Помимо этого он выступил с речью в СМИ, в которой, как утверждают в ведомстве, призвал к террористической деятельности против россиян.
В 2017 г. Парасюка объявили в розыск, а затем Басманный райсуд заочно его арестовал. В Генпрокуратуре отметили, что «реальная возможность участия Парасюка в уголовном деле отсутствует». Дело было направлено во 2-й Западный окружной военный суд и будет рассмотрено в отсутствие подсудимого.