Генпрокуратура направила в суд дело о нападении на генконсульство РФ во Львове

Нападение на генконсульство России во Львове произошло 9 марта 2016 г. По версии следствия, Парасюк и его сообщники во время митинга в поддержку украинского экс-депутата Надежды Савченко закидали здание диппредставительства пиротехникой и другими предметами. После чего Парасюк попал на территорию генконсульства и сорвал флаг РФ, публично бросил его на землю, растоптал и сжег. Помимо этого он выступил с речью в СМИ, в которой, как утверждают в ведомстве, призвал к террористической деятельности против россиян.