Газета
Политика

Генпрокуратура направила в суд дело о нападении на генконсульство РФ во Львове

Ведомости

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о нападении на генконсульство России во Львове в 2016 г., сообщила пресс-служба ведомства.

Обвиняемым по делу проходит бывший депутат Верховной рады Владимир Парасюк, которому вменяется публичное оправдание терроризма в СМИ (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), надругательство над российским государственным флагом (ст. 329 УК РФ) и нападение на лиц под международной защитой в целях провокации войны или осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 360 УК РФ).

Нападение на генконсульство России во Львове произошло 9 марта 2016 г. По версии следствия, Парасюк и его сообщники во время митинга в поддержку украинского экс-депутата Надежды Савченко закидали здание диппредставительства пиротехникой и другими предметами. После чего Парасюк попал на территорию генконсульства и сорвал флаг РФ, публично бросил его на землю, растоптал и сжег. Помимо этого он выступил с речью в СМИ, в которой, как утверждают в ведомстве, призвал к террористической деятельности против россиян.  

В 2017 г. Парасюка объявили в розыск, а затем Басманный райсуд заочно его арестовал. В Генпрокуратуре отметили, что «реальная возможность участия Парасюка в уголовном деле отсутствует». Дело было направлено во 2-й Западный окружной военный суд и будет рассмотрено в отсутствие подсудимого.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных