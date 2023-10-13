В ФТС обвинили Литву в саботаже работы пункта пропуска под Калининградом

Очереди из фур на единственном работающем в Калининградской области международном автомобильном пункте пропуска «Чернышевское» на границе с Литвой образовались в начале октября. С 6 октября число машин в пробке ежедневно превышает 100. 11 октября очередь выросла до 165 большегрузов. 12 октября Калининградская областная таможня сообщила, что за сутки в Россию въехали 130 грузовиков, а в Литву из РФ – 122. По состоянию на 09:00 (10:00 мск) 12 октября очередь на въезд в РФ отсутствовала, при этом выезда ожидали 130 машин.