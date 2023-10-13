В ФТС обвинили Литву в саботаже работы пункта пропуска под Калининградом
Литва намеренно создает очереди на выезд из Калининградской области, чтобы вызвать недовольство у граждан. Об этом заявил врио руководителя ФТС России Руслан Давыдов после заседания глав таможенных служб стран СНГ в Душанбе, передает ТАСС.
«То, как поступают сегодня литовские коллеги, своим бездействием искусственно создавая очереди на пункте пропуска, – это нарушение и гуманитарных норм, и правил», – сказал он.
Давыдов отметил, что автотранспортом в Россию ввозят товары первой необходимости, лекарство и продовольствие. «Но и в этой ситуации мы наблюдаем со стороны соседей молчаливый саботаж, желание навредить нам», – заявил он.
По словам врио главы ФТС, Литва умышленно затягивает время пропуска, чтобы «вызвать недовольство у российских граждан многодневными ожиданиями пересечения границы». Он рассказал, что литовская таможня ссылается на нехватку людей, проводит досмотр транспорта, даже когда этого не требуется, и делает это медленно. Такую позицию литовских властей Давыдов назвал бессовестной и античеловечной.
Очереди из фур на единственном работающем в Калининградской области международном автомобильном пункте пропуска «Чернышевское» на границе с Литвой образовались в начале октября. С 6 октября число машин в пробке ежедневно превышает 100. 11 октября очередь выросла до 165 большегрузов. 12 октября Калининградская областная таможня сообщила, что за сутки в Россию въехали 130 грузовиков, а в Литву из РФ – 122. По состоянию на 09:00 (10:00 мск) 12 октября очередь на въезд в РФ отсутствовала, при этом выезда ожидали 130 машин.
По данным ТАСС, на 07:00 (08:00 мск) 13 октября в очереди перед пунктом контроля находятся около 130 фур. Отставание от зарезервированного времени в электронной очереди составляет 60 часов.