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В ФТС обвинили Литву в саботаже работы пункта пропуска под Калининградом

Ведомости

Литва намеренно создает очереди на выезд из Калининградской области, чтобы вызвать недовольство у граждан. Об этом заявил врио руководителя ФТС России Руслан Давыдов после заседания глав таможенных служб стран СНГ в Душанбе, передает ТАСС.

«То, как поступают сегодня литовские коллеги, своим бездействием искусственно создавая очереди на пункте пропуска, – это нарушение и гуманитарных норм, и правил», – сказал он.

Давыдов отметил, что автотранспортом в Россию ввозят товары первой необходимости, лекарство и продовольствие. «Но и в этой ситуации мы наблюдаем со стороны соседей молчаливый саботаж, желание навредить нам», – заявил он.

По словам врио главы ФТС, Литва умышленно затягивает время пропуска, чтобы «вызвать недовольство у российских граждан многодневными ожиданиями пересечения границы». Он рассказал, что литовская таможня ссылается на нехватку людей, проводит досмотр транспорта, даже когда этого не требуется, и делает это медленно. Такую позицию литовских властей Давыдов назвал бессовестной и античеловечной.

Очереди из фур на единственном работающем в Калининградской области международном автомобильном пункте пропуска «Чернышевское» на границе с Литвой образовались в начале октября. С 6 октября число машин в пробке ежедневно превышает 100. 11 октября очередь выросла до 165 большегрузов. 12 октября Калининградская областная таможня сообщила, что за сутки в Россию въехали 130 грузовиков, а в Литву из РФ – 122. По состоянию на 09:00 (10:00 мск) 12 октября очередь на въезд в РФ отсутствовала, при этом выезда ожидали 130 машин.

По данным ТАСС, на 07:00 (08:00 мск) 13 октября в очереди перед пунктом контроля находятся около 130 фур. Отставание от зарезервированного времени в электронной очереди составляет 60 часов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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