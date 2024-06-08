Минцифры намерено запретить бизнесу обращаться в госорганы не в электронном виде
Российскому бизнесу в 2025 г. могут запретить обращаться в государственные органы не в электронном виде, сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. Об этом пишет «Интерфакс».
«Сейчас мы прорабатываем инициативу, [чтобы] с определенной даты следующего года запретить обращение бизнеса в любом виде, кроме электронного, в любые структуры, связанные с государством», – сказал Шадаев на IT-завтраке на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По его данным, только 20% обращений от бизнеса предприниматели «отдают на бумаге».
Шадаев ранее в тот же день сообщил на ПМЭФе, что Минцифры тестирует технологию GPT на портале «Госуслуги», а результаты этого тестирования могут быть представлены в сентябре.