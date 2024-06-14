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Путин: Россия переживает сложный, но очень важный период

Ведомости

Период, который переживает Россия, – сложный, тяжелый, но очень важный, потому что он сплотил наше общество. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками образовательной программы «Время героев».

Российский лидер подчеркнул, что когда общество сплоченное, то «энергия развития» мощно набирает обороты, что приводит к достижению неожиданных «даже для себя» результатов.

«Ну вот посмотрите, что в экономике происходит. Уж далеко не сочувствующая нам организация – Мировой банк – поставил нас на четвертое место в мире по объему экономики, мы обогнали Японию. Кто бы мог подумать, правда?», – сказал президент.

29 февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин заявлял о намерениях Запада не просто сдержать развитие России, а создать в стране «вымирающее пространство». Президент тогда назвал сплоченность народов всепобеждающей силой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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