Путин: Россия переживает сложный, но очень важный период
Российский лидер подчеркнул, что когда общество сплоченное, то «энергия развития» мощно набирает обороты, что приводит к достижению неожиданных «даже для себя» результатов.
«Ну вот посмотрите, что в экономике происходит. Уж далеко не сочувствующая нам организация – Мировой банк – поставил нас на четвертое место в мире по объему экономики, мы обогнали Японию. Кто бы мог подумать, правда?», – сказал президент.
29 февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин заявлял о намерениях Запада не просто сдержать развитие России, а создать в стране «вымирающее пространство». Президент тогда назвал сплоченность народов всепобеждающей силой.