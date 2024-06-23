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Путин: Россия может рассчитывать только на собственную военную технику

Ведомости

Россия может рассчитывать только на свою военную технику, заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«От этого все считают. И денежное довольствие считают, и новую технику, и заказы размещают – очень важно. Это база. Мы в этом смысле можем рассчитывать только на себя», – сказал Путин.

По его словам, России «никто ничего не подаст», и у страны получается обеспечивать себя в этом плане самостоятельно.

В конце мая Путин на встрече с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса заявил, что с 2021 г. объемы производства постоянно растут. В частности, рост по ракетно-артиллерийскому вооружению составил более чем в 22 раза, по средствам радиоэлектронной борьбы и разведки – в 15 раз, по боеприпасам и средствам поражения – в 14 раз, сообщил президент. Он также призвал наращивать производство беспилотных, авиационных и наземных комплексов, средств РЭБ, различных видов связи для управления и другого высокотехнологичного оружия и техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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