Путин: Россия может рассчитывать только на собственную военную технику

В конце мая Путин на встрече с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса заявил, что с 2021 г. объемы производства постоянно растут. В частности, рост по ракетно-артиллерийскому вооружению составил более чем в 22 раза, по средствам радиоэлектронной борьбы и разведки – в 15 раз, по боеприпасам и средствам поражения – в 14 раз, сообщил президент. Он также призвал наращивать производство беспилотных, авиационных и наземных комплексов, средств РЭБ, различных видов связи для управления и другого высокотехнологичного оружия и техники.