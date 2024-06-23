Путин: Россия может рассчитывать только на собственную военную технику
Россия может рассчитывать только на свою военную технику, заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
«От этого все считают. И денежное довольствие считают, и новую технику, и заказы размещают – очень важно. Это база. Мы в этом смысле можем рассчитывать только на себя», – сказал Путин.
По его словам, России «никто ничего не подаст», и у страны получается обеспечивать себя в этом плане самостоятельно.
В конце мая Путин на встрече с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса заявил, что с 2021 г. объемы производства постоянно растут. В частности, рост по ракетно-артиллерийскому вооружению составил более чем в 22 раза, по средствам радиоэлектронной борьбы и разведки – в 15 раз, по боеприпасам и средствам поражения – в 14 раз, сообщил президент. Он также призвал наращивать производство беспилотных, авиационных и наземных комплексов, средств РЭБ, различных видов связи для управления и другого высокотехнологичного оружия и техники.