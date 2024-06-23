Вучич призвал МВД готовиться к осложнению ситуации с безопасностью в Европе
Президент Сербии Александр Вучич призвал МВД республики подготовиться к любому возможному сценарию, поскольку ожидает ухудшения ситуации в сфере безопасности в Европе до конца года, сообщает сербская газета Politika.
По его словам, ситуация с безопасностью в мире находится под угрозой.
«Важно охранять, обеспечивать все имеющиеся у вас резервы, готовиться к этому периоду и, как бы тяжело это ни было в Европе и мире, обеспечивать каждый дюйм земли Сербии», – подчеркнул Вучич на церемонии в день МВД республики.
Президент Сербии поблагодарил семьи полицейских, отметив, что правоохранители страдают от тяжести службы, у них часто нет свободного времени, и они ежедневно рискуют собственной жизнью. Он попросил сотрудников полиции выполнить свои обязательства по служебному долгу.
22 июня Financial Times сообщила, что Украина через третьи стороны получила от Сербии боеприпасы на сумму около 800 млн евро. Объем экспорта боеприпасов подтвердил Вучич. Он назвал сумму «в целом точной».
После начала боевых действий на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России. В то же время Сербия неоднократно подчеркивала, что не станет присоединяться к ним. Вучич заявлял, что республика присоединится к антироссийским санкциям лишь в том случае, если ее жизненно важные интересы окажутся под угрозой. Вучич также сообщал о намерении Сербии выстраивать дружеские отношения как с Москвой, так и с Киевом.