Песков: Путин находится в контакте с военными после атаки ВСУ на Севастополь
Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с военными, руководством социального блока и здравоохранения после атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Главное сейчас – оказание всей необходимой помощи пострадавшим», – подчеркнул Песков (цитата по ТАСС).
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Путин практически сразу после атаки ВСУ позвонил и выразил соболезнования семьям погибших. Глава государства поручил федеральным органам оказать необходимую помощь Севастополю. В город направлен борт из Москвы. После получения первой помощи пострадавшие дети будут направлены в московские больницы.
О том, что Севастополь подвергся ракетной атаке, стало известно днем 23 июня. Изначально Развожаев сообщал о 14 раненых, позже их число выросло почти до 100 человек.
Позднее губернатор уточнил, что в результате атаки ВСУ погибли пять мирных жителей, ранены более 100. Он пообещал помочь семьям погибших.
В Минобороны России сообщили, что Украина ударила по гражданской инфраструктуре Севастополя американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В результате падения осколков суббоеприпасов пострадали мирные жители.
В связи с произошедшим Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о террористическом акте ст. 205 УК РФ. Развожаев объявил 24 июня днем траура.