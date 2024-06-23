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Песков: Путин находится в контакте с военными после атаки ВСУ на Севастополь

Ведомости

Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с военными, руководством социального блока и здравоохранения после атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Главное сейчас – оказание всей необходимой помощи пострадавшим», – подчеркнул Песков (цитата по ТАСС).

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Путин практически сразу после атаки ВСУ позвонил и выразил соболезнования семьям погибших. Глава государства поручил федеральным органам оказать необходимую помощь Севастополю. В город направлен борт из Москвы. После получения первой помощи пострадавшие дети будут направлены в московские больницы.

О том, что Севастополь подвергся ракетной атаке, стало известно днем 23 июня. Изначально Развожаев сообщал о 14 раненых, позже их число выросло почти до 100 человек.

Позднее губернатор уточнил, что в результате атаки ВСУ погибли пять мирных жителей, ранены более 100. Он пообещал помочь семьям погибших.

В Минобороны России сообщили, что Украина ударила по гражданской инфраструктуре Севастополя американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В результате падения осколков суббоеприпасов пострадали мирные жители.

В связи с произошедшим Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о террористическом акте ст. 205 УК РФ. Развожаев объявил 24 июня днем траура.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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