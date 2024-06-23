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Захарова призвала ООН осудить удар ВСУ по Севастополю

Ведомости

Секретариат ООН должен прямо осудить удар Украины по Севастополю, в результате которого погибли мирные жители, поскольку его стандартные реплики на тему преступлений ВСУ больше похожи на «признание в собственной ненужности». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«И ладно бы Секретариат ООН выполнял свои технические функции, не влезая в политику. Так ведь наоборот! Уже много лет идет тотальная политизация всех заявлений и действий на украинском направлении в угоду Западу и исключительно в антироссийском ключе. Раз уж начали играть на политическом поле, будьте добры разглядеть убитых киевским режимом из американского оружия людей на пляже и осудить акт терроризма!», – написала она в своем Telegram-канале.

Захарова пояснила, что при просьбе прокомментировать трагедию в Севастополе в секретариате ООН предоставили такой ответ: «Как всегда, мы стремимся положить конец войне в соответствии с Уставом ООН и резолюциями Генеральной ассамблеи».

О том, что Севастополь подвергся ракетной атаке, стало известно днем 23 июня. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что ранения в результате падения осколков ракеты получили более 100 человек, пятеро погибли, включая детей, которые были на пляже.

В Минобороны России сообщили, что Украина ударила по гражданской инфраструктуре Севастополя американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В результате падения осколков суббоеприпасов пострадали мирные жители. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ). Развожаев объявил 24 июня днем траура в Севастополе, траур также объявлен и в Крыму.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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