Захарова призвала ООН осудить удар ВСУ по Севастополю
Секретариат ООН должен прямо осудить удар Украины по Севастополю, в результате которого погибли мирные жители, поскольку его стандартные реплики на тему преступлений ВСУ больше похожи на «признание в собственной ненужности». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«И ладно бы Секретариат ООН выполнял свои технические функции, не влезая в политику. Так ведь наоборот! Уже много лет идет тотальная политизация всех заявлений и действий на украинском направлении в угоду Западу и исключительно в антироссийском ключе. Раз уж начали играть на политическом поле, будьте добры разглядеть убитых киевским режимом из американского оружия людей на пляже и осудить акт терроризма!», – написала она в своем Telegram-канале.
Захарова пояснила, что при просьбе прокомментировать трагедию в Севастополе в секретариате ООН предоставили такой ответ: «Как всегда, мы стремимся положить конец войне в соответствии с Уставом ООН и резолюциями Генеральной ассамблеи».
О том, что Севастополь подвергся ракетной атаке, стало известно днем 23 июня. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что ранения в результате падения осколков ракеты получили более 100 человек, пятеро погибли, включая детей, которые были на пляже.
В Минобороны России сообщили, что Украина ударила по гражданской инфраструктуре Севастополя американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В результате падения осколков суббоеприпасов пострадали мирные жители. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ). Развожаев объявил 24 июня днем траура в Севастополе, траур также объявлен и в Крыму.