В НЛМК рассказали о последствиях атаки дронов ВСУ

За ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 36 беспилотников над шестью регионами России, сообщили ранее в Минобороны. По информации ведомства, над Курской областью уничтожено 15 БПЛА, над Липецкой – девять, по четыре над Воронежской и Брянской и по два над Орловской и Белгородской.