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В НЛМК рассказали о последствиях атаки дронов ВСУ

Ведомости

ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). Об этом агентству ТАСС сообщил официальный представитель предприятия.

«30 июня на территории НЛМК, производящего гражданскую продукцию, была зафиксирована очередная атака роем БПЛА», – сказал он, добавив, что атака была «бессмысленной» и ни к чему не привела.

30 июня губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что ночью над промышленной зоной Липецка были сбиты девять БПЛА. Один из фрагментов аппарата упал на крышу жилого дома в частном секторе. Пострадавших нет.

За ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 36 беспилотников над шестью регионами России, сообщили ранее в Минобороны. По информации ведомства, над Курской областью уничтожено 15 БПЛА, над Липецкой – девять, по четыре над Воронежской и Брянской и по два над Орловской и Белгородской.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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