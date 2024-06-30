В НЛМК рассказали о последствиях атаки дронов ВСУ
ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). Об этом агентству ТАСС сообщил официальный представитель предприятия.
«30 июня на территории НЛМК, производящего гражданскую продукцию, была зафиксирована очередная атака роем БПЛА», – сказал он, добавив, что атака была «бессмысленной» и ни к чему не привела.
30 июня губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что ночью над промышленной зоной Липецка были сбиты девять БПЛА. Один из фрагментов аппарата упал на крышу жилого дома в частном секторе. Пострадавших нет.
За ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 36 беспилотников над шестью регионами России, сообщили ранее в Минобороны. По информации ведомства, над Курской областью уничтожено 15 БПЛА, над Липецкой – девять, по четыре над Воронежской и Брянской и по два над Орловской и Белгородской.