Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности

Несколько военных баз США в Европе приведены в повышенную боевую готовность на фоне возможной террористической угрозы. Уровень силовой защиты был повышен до второго по величине на фоне опасений, что теракт может быть направлен против американского военного персонала или объектов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.