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Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности

Ведомости

Несколько военных баз США в Европе приведены в повышенную боевую готовность на фоне возможной террористической угрозы. Уровень силовой защиты был повышен до второго по величине на фоне опасений, что теракт может быть направлен против американского военного персонала или объектов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам официальных лиц, на базах, включая гарнизон армии США в немецком Штутгарте, где находится штаб-квартира европейского командования США, был повышен уровень боевой готовности до уровня принудительной защиты «Чарли». Этот статус «применяется, когда происходит инцидент или получены разведданные, указывающие на вероятность какой-либо формы террористической акции или атаки против персонала или объектов».

Один из американских чиновников, который находится на базе в Европе, рассказал CNN, что они не видели такого уровня угрозы «по крайней мере 10 лет», и добавил, что обычно это означает, что военные получили подтверждение «активной достоверной угрозы».

CNN уточняет, что неясно, какие разведданные вызвали усиление мер безопасности, но европейские власти предупредили о потенциальной террористической угрозе в преддверии Олимпийских игр в Париже и во время текущего чемпионата Европы по футболу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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