Главой Болгарской православной церкви стал патриарх Даниил
Митрополит Видинский Даниил был избран и возведен на престол в качестве главы Болгарской православной церкви (БПЦ). Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение.
Патриарх был избран во втором туре с 69 голосами против 66 у митрополита Григория Врацкого. Даниил – четвертый патриарх после восстановления Болгарского патриархата. 52-летний митрополит получил знаки патриаршего достоинства.
Он родился под светским именем Атанас Николов в 1972 г. в Смолянах. Там же получил начальное и среднее образование. В 1996 г. поступил в Софийский университет на факультет английской филологии, но в следующем году перевелся на богословский факультет университета.
В 1997 г. стал послушником в Гаджидимовском монастыре, в августе 1999 г. был рукоположен в монашество и возведен в сан иеродиакона. В 2006 г. возведен в сан архимандрита. Через два года рукоположен во епископа и назначен викарием митрополита Неврокопского. С 2010 г. – викарий митрополита Иосифа, а 4 февраля 2018 г. решением Священного Синода был избран митрополитом Видинским.
Патриарх Болгарской православной церкви (БПЦ) Неофит скончался 13 марта после длительной болезни. Патриарху Неофиту было 78 лет. Он был избран патриархом Болгарским, митрополитом Софийским 24 февраля 2013 г., в этот же день состоялась его интронизация.