Главой Болгарской православной церкви стал патриарх Даниил

В 1997 г. стал послушником в Гаджидимовском монастыре, в августе 1999 г. был рукоположен в монашество и возведен в сан иеродиакона. В 2006 г. возведен в сан архимандрита. Через два года рукоположен во епископа и назначен викарием митрополита Неврокопского. С 2010 г. – викарий митрополита Иосифа, а 4 февраля 2018 г. решением Священного Синода был избран митрополитом Видинским.