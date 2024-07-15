11 июля Тарабрин заявил, что Соединенные Штаты нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия, поставляя на Украину токсичные химикаты. о словам Тарабрина, Киев готов на химические провокации из-за неудач на поле боя и делается это с одобрения Запада. О том, что Украина использует химоружие, в том числе посредством БПЛА, «говорят и многие зарубежные каналы, и эксперты», утверждает постпред.