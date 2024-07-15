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Постпред РФ при ОЗХО: Запад готовится обвинить Россию в применении химоружия

Ведомости

Запад активно работает над тем, чтобы обвинить Россию в применении химического оружия. Об этом заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин, пишет «РИА Новости».

По словам Тарабрина, западные страны активно работают с техсекретариатом ОЗХО, чтобы заставить его предпринять какие-то шаги по обвинению России. Российская сторона этому противодействует и пытается показать несостоятельность этих усилий.

11 июля Тарабрин заявил, что Соединенные Штаты нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия, поставляя на Украину токсичные химикаты. о словам Тарабрина, Киев готов на химические провокации из-за неудач на поле боя и делается это с одобрения Запада. О том, что Украина использует химоружие, в том числе посредством БПЛА, «говорят и многие зарубежные каналы, и эксперты», утверждает постпред.

8 июля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что США, Германия, Украина и ОЗХО намерены обвинить РФ в якобы применении химоружия. По словам Кириллова, на эти цели «американцы уже выделили порядка $400 000». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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