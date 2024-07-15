Постпред РФ при ОЗХО: Запад готовится обвинить Россию в применении химоружия
Запад активно работает над тем, чтобы обвинить Россию в применении химического оружия. Об этом заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин, пишет «РИА Новости».
По словам Тарабрина, западные страны активно работают с техсекретариатом ОЗХО, чтобы заставить его предпринять какие-то шаги по обвинению России. Российская сторона этому противодействует и пытается показать несостоятельность этих усилий.
11 июля Тарабрин заявил, что Соединенные Штаты нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия, поставляя на Украину токсичные химикаты. о словам Тарабрина, Киев готов на химические провокации из-за неудач на поле боя и делается это с одобрения Запада. О том, что Украина использует химоружие, в том числе посредством БПЛА, «говорят и многие зарубежные каналы, и эксперты», утверждает постпред.
8 июля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что США, Германия, Украина и ОЗХО намерены обвинить РФ в якобы применении химоружия. По словам Кириллова, на эти цели «американцы уже выделили порядка $400 000».