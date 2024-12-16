Евросоюз с января 2025 года планирует выделять Украине по 1,5 млрд евро в месяц

С января 2025 г. Евросоюз (ЕС) будет предоставлять Украине 1,5 млрд евро помощи в месяц, заявила глава дипломатии объединения Кая Каллас по итогам заседания министров иностранных дел ЕС. Ее слова передает ТАСС.