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Евросоюз с января 2025 года планирует выделять Украине по 1,5 млрд евро в месяц

Ведомости

С января 2025 г. Евросоюз (ЕС) будет предоставлять Украине 1,5 млрд евро помощи в месяц, заявила глава дипломатии объединения Кая Каллас по итогам заседания министров иностранных дел ЕС. Ее слова передает ТАСС.

По ее словам, ЕС также намерен до конца зимы подготовить 75 000 украинских солдат.

Каллас добавила, что помощь Украине для ЕС является приоритетом, так как позиция Киева должна быть сильной на будущих мирных переговорах с Россией.

Замминистра финансов Польши Павел Карбовник заявлял в начале декабря, что ЕС готов предоставить Украине кредит размером $50 млрд даже в случае отказа США выделять средства после вступления в должность президента страны Дональда Трампа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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