Евросоюз с января 2025 года планирует выделять Украине по 1,5 млрд евро в месяц
С января 2025 г. Евросоюз (ЕС) будет предоставлять Украине 1,5 млрд евро помощи в месяц, заявила глава дипломатии объединения Кая Каллас по итогам заседания министров иностранных дел ЕС. Ее слова передает ТАСС.
По ее словам, ЕС также намерен до конца зимы подготовить 75 000 украинских солдат.
Каллас добавила, что помощь Украине для ЕС является приоритетом, так как позиция Киева должна быть сильной на будущих мирных переговорах с Россией.
Замминистра финансов Польши Павел Карбовник заявлял в начале декабря, что ЕС готов предоставить Украине кредит размером $50 млрд даже в случае отказа США выделять средства после вступления в должность президента страны Дональда Трампа.