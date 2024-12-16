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СБ ООН проведет заседание по поставкам оружия Киеву по запросу России

Ведомости

Заседание Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия на Украину, запрошенное Россией, пройдет 20 декабря. Об этом сообщил первый заместитель постпреда миссии РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Запрошенное нами заседание по поставкам западного оружия на Украину намечено на ближайшую пятницу 20 декабря на то же время [23:00 мск]», – написал он в Telegram.

В 23:00 мск 16 декабря проходит запрошенное «западниками» заседание СБ ООН, на котором Россия выступает третьей по счету, сообщил Полянский. Докладчиком является постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Небензя в сентябре 2023 г. сообщил, что Москва ежемесячно предлагает в СБ ООН тему поставок оружия Киеву. 13 сентября этого года в ходе заседания СБ организации он предупредил о войне с НАТО из-за применения дальнобойного оружия Киевом. 

Постпред РФ при ООН заявил, что Москва в случае разрешения ударов будет вынуждена принимать «соответствующие решения со всеми вытекающими из них для западных агрессоров последствиями».

В ноябре 2024 г. ВСУ впервые нанесли удары западными дальнобойными ракетами по общепризнанной территории России. В ответ на это 21 ноября Вооруженные силы РФ впервые применили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» в боевых условиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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