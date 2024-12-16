СБ ООН проведет заседание по поставкам оружия Киеву по запросу России
Заседание Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия на Украину, запрошенное Россией, пройдет 20 декабря. Об этом сообщил первый заместитель постпреда миссии РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
«Запрошенное нами заседание по поставкам западного оружия на Украину намечено на ближайшую пятницу 20 декабря на то же время [23:00 мск]», – написал он в Telegram.
В 23:00 мск 16 декабря проходит запрошенное «западниками» заседание СБ ООН, на котором Россия выступает третьей по счету, сообщил Полянский. Докладчиком является постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Небензя в сентябре 2023 г. сообщил, что Москва ежемесячно предлагает в СБ ООН тему поставок оружия Киеву. 13 сентября этого года в ходе заседания СБ организации он предупредил о войне с НАТО из-за применения дальнобойного оружия Киевом.
Постпред РФ при ООН заявил, что Москва в случае разрешения ударов будет вынуждена принимать «соответствующие решения со всеми вытекающими из них для западных агрессоров последствиями».
В ноябре 2024 г. ВСУ впервые нанесли удары западными дальнобойными ракетами по общепризнанной территории России. В ответ на это 21 ноября Вооруженные силы РФ впервые применили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» в боевых условиях.