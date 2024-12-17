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Белый дом на фоне участившихся жалоб на дроны заверил граждан в отсутствии угрозы

Ведомости

Правоохранительные органы США на данный момент не видят ничего аномального в «таинственных дронах», на которые поступает большое количество жалоб со стороны американских граждан, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

По его словам, дроны не представляют угрозу безопасности.

Как пояснил министр министр внутренней безопасности США (DHS) Алехандро Майоркас, спецслужбы направили в Нью-Джерси дополнительные передовые технологии для обнаружения дронов, а также специалистов в области наблюдения.

Тщательно изучив данные, проверив поступившие сообщения и сопоставив их с информацией от обеспокоенных граждан, власти пришли к выводу, что наблюдения на данный момент включают комбинацию законных коммерческих дронов, любительских дронов и дронов правоохранительных органов, а также пилотируемых самолетов с неподвижным крылом, вертолетов и даже звезд, которые ошибочно принимали за дроны.

«Мы не выявили ничего аномального или представляющего угрозу национальной безопасности или общественной безопасности в воздушном пространстве над Нью-Джерси или другими штатами на северо-востоке страны», – сказал министр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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