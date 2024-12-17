Белый дом на фоне участившихся жалоб на дроны заверил граждан в отсутствии угрозы

Тщательно изучив данные, проверив поступившие сообщения и сопоставив их с информацией от обеспокоенных граждан, власти пришли к выводу, что наблюдения на данный момент включают комбинацию законных коммерческих дронов, любительских дронов и дронов правоохранительных органов, а также пилотируемых самолетов с неподвижным крылом, вертолетов и даже звезд, которые ошибочно принимали за дроны.