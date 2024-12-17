Белый дом на фоне участившихся жалоб на дроны заверил граждан в отсутствии угрозы
Правоохранительные органы США на данный момент не видят ничего аномального в «таинственных дронах», на которые поступает большое количество жалоб со стороны американских граждан, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
По его словам, дроны не представляют угрозу безопасности.
Как пояснил министр министр внутренней безопасности США (DHS) Алехандро Майоркас, спецслужбы направили в Нью-Джерси дополнительные передовые технологии для обнаружения дронов, а также специалистов в области наблюдения.
Тщательно изучив данные, проверив поступившие сообщения и сопоставив их с информацией от обеспокоенных граждан, власти пришли к выводу, что наблюдения на данный момент включают комбинацию законных коммерческих дронов, любительских дронов и дронов правоохранительных органов, а также пилотируемых самолетов с неподвижным крылом, вертолетов и даже звезд, которые ошибочно принимали за дроны.
«Мы не выявили ничего аномального или представляющего угрозу национальной безопасности или общественной безопасности в воздушном пространстве над Нью-Джерси или другими штатами на северо-востоке страны», – сказал министр.