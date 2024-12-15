США направили дополнительные ресурсы для отслеживания «загадочных» дронов

США направили дополнительные ресурсы для отслеживания «загадочных» дроновПока речь о вмешательстве иностранных государств не идет, заявили спецслужбы
Федеральное правительство США продолжает выяснять происхождение и назначение «таинственных» дронов над рядом штатов на восточном побережье страны и направило дополнительные ресурсы, чтобы помочь местным властям разобраться в ситуации. Об этом сообщил министр внутренней безопасности США (DHS) Алехандро Майоркас.
«Нет сомнений, что люди видят дроны. Я хочу заверить американскую общественность, что мы работаем над этим… Мы в федеральном правительстве направили дополнительные ресурсы, персонал и технологии, чтобы помочь полиции штата Нью-Джерси разобраться с ситуацией, связанной с наблюдением дронов», – заявил Майоркас в интервью телеканалу АВС.
Майоркас добавил, что они работают над выяснением сути проблемы в тесной координации с федеральными и местными властями.
В течение последних недель жители нескольких штатов, включая Нью-Йорк, Пенсильванию и Коннектикут, сообщали о том, что видели объекты, похожие на дроны, летающие низко в небе по ночам. Большое количество сообщений о «загадочных» дронах приходит из штата Нью-Джерси. Обеспокоенные жители часто сообщают о том, что видят дроны, зависающие над головами, иногда по несколько штук сразу. Американские власти продолжают выяснять происхождение и цели замеченных летательных аппаратов.
Майоркас подтвердил, что некоторые из этих замеченных летательных аппаратов действительно дроны.
Местные жители засняли дроны над Нью-Джерси
Житель штата Нью-Джерси Кейси Снайдер сфотографировал дроны недалеко от своего места жительства, разместив фото в соцсети Х.
«Некоторые из них являются пилотируемыми летательными аппаратами, которые часто ошибочно принимают за дроны. Также мы видим повторяющиеся сообщения [от граждан]. Но нет сомнений в том, что есть замеченные дроны», – сказал он.
Майоркас заметил, что в Соединенных Штатах ежедневно летают тысячи дронов, запущенных как в развлекательных, так и коммерческих целях. Также он напомнил, что в сентябре 2023 г. федеральное управление гражданской авиации изменило регламент эксплуатации, чтобы дроны могли летать ночью.
«Это может быть одной из причин, почему сейчас люди видят больше дронов, чем раньше, особенно на рассвете и закате. И это – реальность», – добавил он.
Майоркас подчеркнул , что службы безопасности не видят признаков участия зарубежных игроков в ситуации вокруг появления «загадочных» дронов.
«Нам ничего не известно о каком-либо иностранном вмешательстве в связи с наблюдениями дронов на северо-востоке. Министерство внутренней безопасности, при активном участии Федерального бюро расследований, тщательно расследует этот вопрос», – сказал он.
Также Майоркас сказал , что на данный момент они не видят угрозы национальной безопасности от этих дронов.
Накануне ФБР и министерство внутренней безопасности выпустили совместное заявление по поводу многочисленных жалоб на дроны в Нью-Джерси.
«На данный момент у нас нет доказательств того, что сообщения о замеченных дронах представляют угрозу национальной безопасности или общественной безопасности, либо связаны с иностранными государствами», – говорится в заявлении. В нем же говорится, что пока не было выявлено никакой злонамеренной активности со стороны дронов.
Спецслужбы напомнили, что в прошлом власти неоднократно сталкивались со случаями ошибочной идентификации, когда предполагаемые дроны на самом деле оказывались пилотируемыми самолетами.
«Мы оказываем поддержку местным правоохранительным органам в Нью-Джерси, используя различные методы обнаружения, однако пока ни одно из заявленных визуальных наблюдений не было подтверждено электронными средствами. Напротив, анализ доступных изображений показывает, что многие из зарегистрированных случаев на самом деле являются законно действующими пилотируемыми летательными аппаратами», – заявили агентства.
ФБР и DHS также сообщили, что на данный момент не зафиксировано ни одного случая появления дронов в воздушном пространстве, где использование беспилотных летательных аппаратов запрещено.
13 декабря неопознанные беспилотники на время парализовали работу аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк. Губернатор штата Кэти Хокул в связи с этим заявила, что ситуация с дронами «зашла слишком далеко», и призвала федеральное правительство принять более серьезные меры для борьбы с этим явлением.
Губернатор Массачусетса Маура Хили 14 декабря на платформе X сообщила о растущем числе жалоб на дроны в ее штате. Она уточнила, что полиция работает в сотрудничестве с местными и федеральными органами, и призвала операторов дронов придерживаться регламентов эксплуатации БПЛА.
А губернатор Виргинии Гленн Янкин заявил, что полиция штата и департамент по чрезвычайным ситуациям тесно координируют действия с «множеством федеральных партнеров» для реагирования на сообщения о дронах. Он подчеркнул, что в Виргинии находится «значительное количество объектов национальной безопасности и критической инфраструктуры».
Ранее избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать «таинственные» дроны, выразив возмущение в связи со сложившейся ситуацией.