США направили дополнительные ресурсы для отслеживания «загадочных» дронов

В течение последних недель жители нескольких штатов, включая Нью-Йорк, Пенсильванию и Коннектикут, сообщали о том, что видели объекты, похожие на дроны, летающие низко в небе по ночам. Большое количество сообщений о «загадочных» дронах приходит из штата Нью-Джерси. Обеспокоенные жители часто сообщают о том, что видят дроны, зависающие над головами, иногда по несколько штук сразу. Американские власти продолжают выяснять происхождение и цели замеченных летательных аппаратов.