«Хамас» подтвердил гибель лидера военного крыла движения Мухаммеда ад-Дейфа
Палестинская группировка «Хамас» признала гибель лидера бригад «Аль-Кассам» Мухаммеда ад-Дейфа и его заместителя Марвана Исы, пишут «РИА Новости» со ссылкой на представителя бригад Абу Убейда.
21 ноября Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Мухаммеда Диаба Ибрагима Аль-Масри, более известного под фамилией Дейф, занимавшего пост командующего военным крылом «Хамаса». Его арест связан со вторжением членов группировки в Израиль, говорится в сообщении суда.
Дейфа подозревали в «преступлениях против человечности» и военных преступлениях, совершенных на территории Израиля и Палестины после вторжения «Хамаса» 7 октября 2023 г. Экс-глава военного крыла, в частности, подозревается в похищении людей с территорий Израиля, насильном удержании заложников в секторе Газа и организации убийств гражданского населения. Ранее прокуроры МУС планировали выдать ордеры на арест двух других лидеров группировки – Исмаила Хании и Яхьи Синвары, но они были убиты израильской армией. 15 ноября прокуроры не пришли к единому выводу, жив ли Дейф, так как ранее в сети появлялись сообщения о том, что он тоже якобы убит.
1 августа 2024 г. ЦАХАЛ сообщила, что Дейф был убит в результате израильского авиаудара по Газе.