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«Хамас» подтвердил гибель лидера военного крыла движения Мухаммеда ад-Дейфа

Ведомости

Палестинская группировка «Хамас» признала гибель лидера бригад «Аль-Кассам» Мухаммеда ад-Дейфа и его заместителя Марвана Исы, пишут «РИА Новости» со ссылкой на представителя бригад Абу Убейда.

21 ноября Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Мухаммеда Диаба Ибрагима Аль-Масри, более известного под фамилией Дейф, занимавшего пост командующего военным крылом «Хамаса». Его арест связан со вторжением членов группировки в Израиль, говорится в сообщении суда.

Дейфа подозревали в «преступлениях против человечности» и военных преступлениях, совершенных на территории Израиля и Палестины после вторжения «Хамаса» 7 октября 2023 г. Экс-глава военного крыла, в частности, подозревается в похищении людей с территорий Израиля, насильном удержании заложников в секторе Газа и организации убийств гражданского населения. Ранее прокуроры МУС планировали выдать ордеры на арест двух других лидеров группировки – Исмаила Хании и Яхьи Синвары, но они были убиты израильской армией. 15 ноября прокуроры не пришли к единому выводу, жив ли Дейф, так как ранее в сети появлялись сообщения о том, что он тоже якобы убит.

1 августа 2024 г. ЦАХАЛ сообщила, что Дейф был убит в результате израильского авиаудара по Газе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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