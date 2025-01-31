Рубио: США финансируют тупиковый конфликт на Украине

«Но существует одна ложь – нам внушали, что Украина не просто сможет победить Россию, но и уничтожить ее, полностью отбросив к границам 2012 или 2014 г., до Крыма и других территорий, – сказал он. – Однако реальность такова: уже 1,5 года Украина просит финансирования для поддержания тупикового, затяжного конфликта».