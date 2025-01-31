Рубио: США финансируют тупиковый конфликт на Украине
Вашингтон оплачивает тупиковый конфликт на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с американской журналисткой Мегин Келли, которая в 2018 г. брала интервью у президента России Владимира Путина.
Рубио подчеркнул, что завершение конфликта на Украине потребует времени, но цель президента Дональда Трампа – проложить ему конец.
«Но существует одна ложь – нам внушали, что Украина не просто сможет победить Россию, но и уничтожить ее, полностью отбросив к границам 2012 или 2014 г., до Крыма и других территорий, – сказал он. – Однако реальность такова: уже 1,5 года Украина просит финансирования для поддержания тупикового, затяжного конфликта».
Рубио добавил, что по мнению Трампа этот затяжной конфликт можно завершить только через переговоры.
«В любых переговорах обе стороны должны чем-то поступиться. Я не собираюсь предвосхищать эти переговоры – это будет задачей сложной дипломатии… Но компромисс необходим с обеих сторон», – заключил госсекретарь.
24 января президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине. При этом он задался вопросом, как возобновлять переговоры, если президент Украины Владимир Зеленский издал декрет о запрете их ведения. Так российский лидер ответил на заявление Трампа о желании скорее добиться завершения российско-украинского конфликта. Трамп уточнил, что Киев готов заключить сделку.