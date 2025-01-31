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Рубио: США финансируют тупиковый конфликт на Украине

Ведомости

Вашингтон оплачивает тупиковый конфликт на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с американской журналисткой Мегин Келли, которая в 2018 г. брала интервью у президента России Владимира Путина.

Рубио подчеркнул, что завершение конфликта на Украине потребует времени, но цель президента Дональда Трампа – проложить ему конец.

«Но существует одна ложь – нам внушали, что Украина не просто сможет победить Россию, но и уничтожить ее, полностью отбросив к границам 2012 или 2014 г., до Крыма и других территорий, – сказал он. – Однако реальность такова: уже 1,5 года Украина просит финансирования для поддержания тупикового, затяжного конфликта».

Рубио добавил, что по мнению Трампа этот затяжной конфликт можно завершить только через переговоры.

«В любых переговорах обе стороны должны чем-то поступиться. Я не собираюсь предвосхищать эти переговоры – это будет задачей сложной дипломатии… Но компромисс необходим с обеих сторон», – заключил госсекретарь.

24 января президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине. При этом он задался вопросом, как возобновлять переговоры, если президент Украины Владимир Зеленский издал декрет о запрете их ведения. Так российский лидер ответил на заявление Трампа о желании скорее добиться завершения российско-украинского конфликта. Трамп уточнил, что Киев готов заключить сделку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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