NYT: Трамп обсудит с командой прекращение военной помощи Киеву

NYT: Трамп обсудит с командой прекращение военной помощи КиевуРечь может идти об отмене поставок, которые были согласованы при администрации Байдена
Президент США Дональд Трамп 3 марта планирует провести встречу со своими главными помощниками по национальной безопасности, включая госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета. Американский лидер хочет обсудить и, возможно, принять меры в отношении Киева. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя администрации Трампа.
По словам чиновника, меры могут включать приостановку или отмену американской военной помощи Украине, в том числе поставки боеприпасов и оборудования, разрешенные и оплаченные при администрации предыдущего президента США Джо Байдена.
28 февраля Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Белом доме. Планировалось, что лидеры обсудят детали соглашения по сделке по полезным ископаемым. Однако встреча превратилась в эмоциональную перепалку между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который обвинил Киев в неблагодарности за оказанную помощь. Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение так и не было подписано.
После этого, пишет NYT, европейские лидеры «бросились спасать разорванные отношения» Киева и Вашингтона, для чего 2 марта в Лондоне прошла их встреча по приглашению британского премьер-министра Кира Стармера. Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщает, что Великобритания и Франция в ближайшие дни собираются представить Трампу группу стран «Европа-плюс», которая готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности страны.