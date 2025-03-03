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NYT: Трамп обсудит с командой прекращение военной помощи Киеву

Речь может идти об отмене поставок, которые были согласованы при администрации Байдена
Ведомости

Президент США Дональд Трамп 3 марта планирует провести встречу со своими главными помощниками по национальной безопасности, включая госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета. Американский лидер хочет обсудить и, возможно, принять меры в отношении Киева. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя администрации Трампа.

По словам чиновника, меры могут включать приостановку или отмену американской военной помощи Украине, в том числе поставки боеприпасов и оборудования, разрешенные и оплаченные при администрации предыдущего президента США Джо Байдена.

28 февраля Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Белом доме. Планировалось, что лидеры обсудят детали соглашения по сделке по полезным ископаемым. Однако встреча превратилась в эмоциональную перепалку между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который обвинил Киев в неблагодарности за оказанную помощь. Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение так и не было подписано.

После этого, пишет NYT, европейские лидеры «бросились спасать разорванные отношения» Киева и Вашингтона, для чего 2 марта в Лондоне прошла их встреча по приглашению британского премьер-министра Кира Стармера. Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщает, что Великобритания и Франция в ближайшие дни собираются представить Трампу группу стран «Европа-плюс», которая готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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