Володин напомнил депутатам о наследии Ленина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, обсуждая повестку пленарного заседания, рассказал, что у него дома было полное собрание сочинений Владимира Ленина. Об этом «Ведомостям» сообщили сразу три источника из числа присутствовавших депутатов. В ходе обсуждения повестки Володин несколько раз упоминал труд Ленина под названием «Лучше меньше, да лучше», написанный в 1923 г. По данным одного из собеседников, спикер отметил, что прочитал этот текст еще в 7-м классе. Володин призвал коллег обратить внимание на содержание труда.