Володин напомнил депутатам о наследии Ленина
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, обсуждая повестку пленарного заседания, рассказал, что у него дома было полное собрание сочинений Владимира Ленина. Об этом «Ведомостям» сообщили сразу три источника из числа присутствовавших депутатов. В ходе обсуждения повестки Володин несколько раз упоминал труд Ленина под названием «Лучше меньше, да лучше», написанный в 1923 г. По данным одного из собеседников, спикер отметил, что прочитал этот текст еще в 7-м классе. Володин призвал коллег обратить внимание на содержание труда.
«Лучше меньше, да лучше» – это одна из последних работ Ленина, после выхода которой в русском языке появился новый фразеологизм. В данной статье, помимо прочего, обсуждаются проблемы госаппарата и предлагаются меры по улучшению его работы.
Володин не первый раз рассказывает депутатам о своих литературных предпочтениях. В январе он на заседании совета Госдумы подарил участникам книгу Эммануэля Тодда «Поражение Запада», а потом говорил о ней и на пленарном заседании уже всем депутатам. В январе 2024 г. спикер в соцсетях писал, что прочитал книгу митрополита Тихона Шевкунова «Гибель империи. Российский урок».