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Володин напомнил депутатам о наследии Ленина

Ведомости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, обсуждая повестку пленарного заседания, рассказал, что у него дома было полное собрание сочинений Владимира Ленина. Об этом «Ведомостям» сообщили сразу три источника из числа присутствовавших депутатов. В ходе обсуждения повестки Володин несколько раз упоминал труд Ленина под названием «Лучше меньше, да лучше», написанный в 1923 г. По данным одного из собеседников, спикер отметил, что прочитал этот текст еще в 7-м классе. Володин призвал коллег обратить внимание на содержание труда.

«Лучше меньше, да лучше» – это одна из последних работ Ленина, после выхода которой в русском языке появился новый фразеологизм. В данной статье, помимо прочего, обсуждаются проблемы госаппарата и предлагаются меры по улучшению его работы.

Володин не первый раз рассказывает депутатам о своих литературных предпочтениях. В январе он на заседании совета Госдумы подарил участникам книгу Эммануэля Тодда «Поражение Запада», а потом говорил о ней и на пленарном заседании уже всем депутатам. В январе 2024 г. спикер в соцсетях писал, что прочитал книгу митрополита Тихона Шевкунова «Гибель империи. Российский урок».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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