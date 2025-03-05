CNN: запасы ракет Patriot у ВСУ могут закончиться через несколько недель

4 марта президент США Дональд Трамп заявил о приостановке военной помощи Украине. Такое решение стало реакцией на неподобающее поведение украинского президента Владимира Зеленского в ходе его визита в Белый дом. В ходе своей речи перед конгрессом Трамп приветствовал предложение Зеленского о возобновлении переговоров между странами о мирном урегулировании конфликта на территории Украины и сделке о полезных ископаемых. Тем не менее Трамп пока оставил в силе запрет на дальнейшие поставки военной помощи Киеву.