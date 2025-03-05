CNN: запасы ракет Patriot у ВСУ могут закончиться через несколько недель
Запасы ракет к системам противовоздушной обороны Patriot у вооруженных сил Украины (ВСУ) уже на исходе, поскольку американцы приостановили поставку вооружений Киеву. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.
Проблема в том, что ракеты Patriot нельзя заменить альтернативным оружием, в отличие от другой американской техники. «США владеют лицензиями на ракетные системы Patriot, а также на производство ракет для них, что затрудняет для многих европейских стран воссоздание этих систем», – сказал источник CNN.
Отмечается, что это «вызвало панику» среди украинских чиновников.
3 марта Forbes писал, что ВСУ вынуждены ограничивать использование крупных гаубиц 2С7 «Пион» из-за нехватки боеприпасов на фоне ограничения поставок из США. Украина также начала искать способы замены средств противовоздушной обороны США. По данным журнала, Соединенные Штаты создали почти монополию на ракеты класса «земля – воздух», пусковые установки и радиолокаторы.
4 марта президент США Дональд Трамп заявил о приостановке военной помощи Украине. Такое решение стало реакцией на неподобающее поведение украинского президента Владимира Зеленского в ходе его визита в Белый дом. В ходе своей речи перед конгрессом Трамп приветствовал предложение Зеленского о возобновлении переговоров между странами о мирном урегулировании конфликта на территории Украины и сделке о полезных ископаемых. Тем не менее Трамп пока оставил в силе запрет на дальнейшие поставки военной помощи Киеву.