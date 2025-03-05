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CNN: запасы ракет Patriot у ВСУ могут закончиться через несколько недель

Ведомости

Запасы ракет к системам противовоздушной обороны Patriot у вооруженных сил Украины (ВСУ) уже на исходе, поскольку американцы приостановили поставку вооружений Киеву. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Проблема в том, что ракеты Patriot нельзя заменить альтернативным оружием, в отличие от другой американской техники. «США владеют лицензиями на ракетные системы Patriot, а также на производство ракет для них, что затрудняет для многих европейских стран воссоздание этих систем», – сказал источник CNN.

Отмечается, что это «вызвало панику» среди украинских чиновников.

3 марта Forbes писал, что ВСУ вынуждены ограничивать использование крупных гаубиц 2С7 «Пион» из-за нехватки боеприпасов на фоне ограничения поставок из США. Украина также начала искать способы замены средств противовоздушной обороны США. По данным журнала, Соединенные Штаты создали почти монополию на ракеты класса «земля – воздух», пусковые установки и радиолокаторы.

4 марта президент США Дональд Трамп заявил о приостановке военной помощи Украине. Такое решение стало реакцией на неподобающее поведение украинского президента Владимира Зеленского в ходе его визита в Белый дом. В ходе своей речи перед конгрессом Трамп приветствовал предложение Зеленского о возобновлении переговоров между странами о мирном урегулировании конфликта на территории Украины и сделке о полезных ископаемых. Тем не менее Трамп пока оставил в силе запрет на дальнейшие поставки военной помощи Киеву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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