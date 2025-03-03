Forbes: ВСУ не хватает снарядов для САУ «Пион» после прекращения поставок США

В другой статье Forbes рассказали о том, что Украина начала искать способы замены вооружений средств противовоздушной обороны США. По данным журнала, Соединенные Штаты создали почти монополию на ракеты класса «земля – воздух», пусковые установки и радиолокаторы. Однако из-за политического курса президента США Дональда Трампа Украина и ее союзники больше не могут рассчитывать на постоянную поддержку США. Позиция Трампа по этому вопросу усилилась после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне.