Forbes: ВСУ не хватает снарядов для САУ «Пион» после прекращения поставок США
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены ограничивать использование крупных гаубиц 2С7 «Пион» из-за нехватки боеприпасов на фоне ограничения поставок из США. Несмотря на наличие дополнительных установок, дефицит 203-мм снарядов сказывается на интенсивности обстрелов, пишет Forbes.
В 2024 г. США передали Украине 10 000 снарядов M105 и M106, однако их запасы в американских хранилищах исчерпаны. Украина не производит такие боеприпасы, а страны, способные их поставлять, крайне ограничены. Это объясняет эпизодическое применение 2С7 на фронте.
Перебои с поставками снарядов делают участие «Пионов» в боевых действиях нерегулярным, что ставит под вопрос дальнейшее использование этих орудий, пишет издание.
В другой статье Forbes рассказали о том, что Украина начала искать способы замены вооружений средств противовоздушной обороны США. По данным журнала, Соединенные Штаты создали почти монополию на ракеты класса «земля – воздух», пусковые установки и радиолокаторы. Однако из-за политического курса президента США Дональда Трампа Украина и ее союзники больше не могут рассчитывать на постоянную поддержку США. Позиция Трампа по этому вопросу усилилась после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
Сообщается, что Лондон может передать Украине 5000 ракет ПВО Martlet. В свою очередь отмечается, что норвежская фирма Kongsberg заявила о своем намерении объединиться с украинской компанией для производства ракет NASAMS.
20 февраля глава оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко заявил, что США остановили продажу своего оружия Украине. Он отметил, что компании ждут решения от американских властей на поставку оружия «хотя бы за деньги». Позднее это подтвердил депутат Рады Алексей Гончаренко.
3 марта The New York Times (NYT) написала, что Трамп 3 марта планирует провести встречу со своими главными помощниками по национальной безопасности, включая госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета. Американский лидер хочет обсудить и, возможно, принять меры в отношении Киева. Сообщается, что меры могут включать приостановку или отмену американской военной помощи Украине, в том числе поставки боеприпасов и оборудования, разрешенные и оплаченные при администрации предыдущего президента США Джо Байдена.
28 февраля Трамп и Зеленский встретились в Белом доме. Планировалось, что лидеры обсудят детали соглашения по сделке по полезным ископаемым. Однако встреча превратилась в эмоциональную перепалку между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который обвинил Киев в неблагодарности за оказанную помощь. Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение так и не было подписано.