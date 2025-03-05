Власти Гренландии осудили заявление Трампа о дальнейшей судьбе острова

Натансен подчеркнула, что слышать, как представители США «хихикают» над высказываниями вроде «мы добьемся своего так или иначе», крайне неуважительно. При этом она добавила: «Я говорю "нет" идее красной, белой и синей страны. Я говорю "нет" перспективе стать американским штатом или в какой-либо другой форме американской дочерней компанией». Она также указала, что американская сторона «посылает очень неясные сигналы» в вопросе того, кого считает союзниками и как именно использует свою «огромную мощь».