Власти Гренландии осудили заявление Трампа о дальнейшей судьбе острова
Власти Гренландии осудили высказывания президента США Дональда Трампа, произнесенные на выступлении перед конгрессом 4 марта, относительно Гренландии и политики Вашингтона в отношении острова. Об этом пишет The Guardian.
Министр природных ресурсов, равенства, бизнеса и правосудия Гренландии Нааджа Натансен заявила, что речь Трампа демонстрирует «полное неуважение к гренландскому народу, его исторической связи с этими землями и к демократическим институтам». По ее словам, она не выступает против возможного расширения торговли и сотрудничества с США, однако «отсутствие уважительного тона» серьезно мешает такому взаимодействию.
Натансен подчеркнула, что слышать, как представители США «хихикают» над высказываниями вроде «мы добьемся своего так или иначе», крайне неуважительно. При этом она добавила: «Я говорю "нет" идее красной, белой и синей страны. Я говорю "нет" перспективе стать американским штатом или в какой-либо другой форме американской дочерней компанией». Она также указала, что американская сторона «посылает очень неясные сигналы» в вопросе того, кого считает союзниками и как именно использует свою «огромную мощь».
Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде, используя гренландское название страны – Калааллит Нунаат, заявил: «Мы не хотим быть ни американцами, ни датчанами; мы – калааллиты». Ранее он напомнил в социальных сетях, что Гренландия «не продается и не может быть просто захвачена», а ее будущее будут определять сами гренландцы.
11 марта в Гренландии состоятся всеобщие выборы, исход которых может повлиять на дальнейшие отношения с США и ускорить процесс обретения полной независимости от Дании, напоминает The Guardian.
В ходе выступления перед конгрессом 4 марта Трамп обратился к жителям Гренландии, предложив им присоединиться к Соединенным Штатам. Трамп объяснил, что Гренландия нужна США для национальной и международной безопасности и его администрация работает со всеми заинтересованными сторонами по этому вопросу.