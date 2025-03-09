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Медведев назвал наступление ВС России в Курской области подарком на 8 марта

Ведомости

Российские военные практически полностью окружили украинские силы в Курской области, таким образом бойцы отлично поздравили женщин с Международным женским днем, заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. 

«Наши воины в Курской области отлично поздравили российских женщин с 8 марта! Крышка дымящегося котла практически закрыта», – написал Медведев. «Наступление продолжается. Так держать!» – написал он.

ТАСС 9 марта со ссылкой на источник в российских силовых структурах писал, что возвращение под контроль российских военных села Лебедевка в Курской области вплотную приближает их к Судже. До города остается около 10 км, рассказали агентству. Военно-политический эксперт Ян Гагин говорил «РИА Новости», что украинские войска на Суджанском направлении лишись возможности проведения ротации, а до замыкания группировки противника в котел осталось чуть более 10 км.

До этого военкор ВГТРК Станислав Бернвальд прогнозировал, что ситуация в Судже может стать похожей на «дебальцевский котел», если вокруг украинской группировки в Курской области замкнется кольцо. По его словам, в Судже сейчас находятся до 4000 украинских военных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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