Медведев назвал наступление ВС России в Курской области подарком на 8 марта
Российские военные практически полностью окружили украинские силы в Курской области, таким образом бойцы отлично поздравили женщин с Международным женским днем, заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Наши воины в Курской области отлично поздравили российских женщин с 8 марта! Крышка дымящегося котла практически закрыта», – написал Медведев. «Наступление продолжается. Так держать!» – написал он.
ТАСС 9 марта со ссылкой на источник в российских силовых структурах писал, что возвращение под контроль российских военных села Лебедевка в Курской области вплотную приближает их к Судже. До города остается около 10 км, рассказали агентству. Военно-политический эксперт Ян Гагин говорил «РИА Новости», что украинские войска на Суджанском направлении лишись возможности проведения ротации, а до замыкания группировки противника в котел осталось чуть более 10 км.
До этого военкор ВГТРК Станислав Бернвальд прогнозировал, что ситуация в Судже может стать похожей на «дебальцевский котел», если вокруг украинской группировки в Курской области замкнется кольцо. По его словам, в Судже сейчас находятся до 4000 украинских военных.