Медведев назвал наступление ВС России в Курской области подарком на 8 марта

ТАСС 9 марта со ссылкой на источник в российских силовых структурах писал, что возвращение под контроль российских военных села Лебедевка в Курской области вплотную приближает их к Судже. До города остается около 10 км, рассказали агентству. Военно-политический эксперт Ян Гагин говорил «РИА Новости», что украинские войска на Суджанском направлении лишись возможности проведения ротации, а до замыкания группировки противника в котел осталось чуть более 10 км.