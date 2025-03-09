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Минобороны показало кадры бегства и уничтожения колонны ВСУ в Судже

Ведомости

Российские военнослужащие уничтожили в приграничье Курской области автоколонну украинских подразделений, которые покидали свои позиции, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ. Оборонное ведомство опубликовало кадры работы российских операторов беспилотников, ударивших по противнику в районе Суджи.

«Спасающиеся бегством из населенного пункта Суджа Курской области украинские боевики и их техника уничтожены операторами БПЛА Центра «Рубикон»», – говорится в сообщении ведомства.

Российские военные практически полностью окружили украинские силы в Курской области, заявил 9 марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В этот же день ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах писал, что возвращение под контроль российских военных села Лебедевка в Курской области вплотную приближает их к Судже. Военно-политический эксперт Ян Гагин также рассказывал «РИА Новости», что украинские войска на Суджанском направлении лишись возможности проведения ротации, а до замыкания группировки противника в котел осталось чуть более 10 км.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г., с тех пор там продолжаются боевые действия. В регионе действует режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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