Минобороны показало кадры бегства и уничтожения колонны ВСУ в Судже
Российские военнослужащие уничтожили в приграничье Курской области автоколонну украинских подразделений, которые покидали свои позиции, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ. Оборонное ведомство опубликовало кадры работы российских операторов беспилотников, ударивших по противнику в районе Суджи.
«Спасающиеся бегством из населенного пункта Суджа Курской области украинские боевики и их техника уничтожены операторами БПЛА Центра «Рубикон»», – говорится в сообщении ведомства.
Российские военные практически полностью окружили украинские силы в Курской области, заявил 9 марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В этот же день ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах писал, что возвращение под контроль российских военных села Лебедевка в Курской области вплотную приближает их к Судже. Военно-политический эксперт Ян Гагин также рассказывал «РИА Новости», что украинские войска на Суджанском направлении лишись возможности проведения ротации, а до замыкания группировки противника в котел осталось чуть более 10 км.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г., с тех пор там продолжаются боевые действия. В регионе действует режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.