Минобороны показало кадры бегства и уничтожения колонны ВСУ в Судже

Российские военные практически полностью окружили украинские силы в Курской области, заявил 9 марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В этот же день ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах писал, что возвращение под контроль российских военных села Лебедевка в Курской области вплотную приближает их к Судже. Военно-политический эксперт Ян Гагин также рассказывал «РИА Новости», что украинские войска на Суджанском направлении лишись возможности проведения ротации, а до замыкания группировки противника в котел осталось чуть более 10 км.