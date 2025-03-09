Соседние с Сирией страны договорились создать штаб для борьбы с ИГ

Встреча соседних с Сирией стран состоялась в иорданском Аммане 9 марта. В ее кулуарах страны также подтвердили свою поддержку Сирии и осудили израильские нападения на это государство. В частности, министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил, что «удар по стабильности одной из наших стран – это удар по стабильности всех стран региона». Он также назвал целью встречи поддержу «наших братьев в Сирии во имя стабильности, созидания и победы над терроризмом». По словам Сафади, Израиль пытается создать хаос и предлоги для достижения своих целей в регионе.