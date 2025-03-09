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Соседние с Сирией страны договорились создать штаб для борьбы с ИГ

Ведомости

Соседствующие с Сирией Иордания, Ливан, Ирак и Турция договорились создать оперштаб для противостояния группировке «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом пишет Al Jazeera.

Встреча соседних с Сирией стран состоялась в иорданском Аммане 9 марта. В ее кулуарах страны также подтвердили свою поддержку Сирии и осудили израильские нападения на это государство. В частности, министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил, что «удар по стабильности одной из наших стран – это удар по стабильности всех стран региона». Он также назвал целью встречи поддержу «наших братьев в Сирии во имя стабильности, созидания и победы над терроризмом». По словам Сафади, Израиль пытается создать хаос и предлоги для достижения своих целей в регионе.

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн отметил, что стабильность его страны «проистекает из стабильности Сирии», а для противостояния «Исламскому государству» необходимы усилия не только Сирии, но и регионального и международного сотрудничества.

Глава турецкого МИДа Хакан Фидан заявил, что иностранное вмешательство приводит к усугублению проблем, по его мнению, страны региона должны работать над решением своих проблем между собой. Министр иностранных дел Ливана Юсеф Реджи подчеркнул, что стабильность Сирии важна для стабильности его страны, и добавил, что «у нас есть дела, с которыми нужно разобраться, включая демаркацию границы и контрабанду оружия».

Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шайбани заявил, что его страна «защищает все составляющие сирийского народа, не проводит дискриминации между ними и не допустит повторения трагедий сирийского народа».

6 марта из-за серии нападений, организованных сторонниками бывшего президента Сирии, в провинциях Тартус и Латакия погибли как минимум 134 человека. В регион были подтянуты силы нового правительства. Вооруженные стычки начались в районах проживания этнического меньшинства алавитов, представителем которых был экс-лидер страны Башар Асад. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, за два дня боев погибли более 1000 человек, многие из которых – мирные граждане.

9 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что временные власти Сирии должны привлечь к ответственности виновных в убийствах людей на западе республики. В заявлении американского госсекретаря говорится, что США осуждают причастных к убийствам радикальных исламистских террористов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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