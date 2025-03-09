Власти Румынии запретили Джорджеску участвовать в президентских выборах в мае
Власти Румынии запретили политику Кэлину Джорджеску принимать участие в президентских выборах в мае, сообщает Bloomberg со ссылкой на Центральное избирательное бюро (аналог ЦИК) страны.
Агентство отмечает, что данное решение может привести к нарастанию политической напряженности в Румынии. Отказ в регистрации в качестве кандидата в президенты бюро обосновало поступлением более 1000 возражений против его участия, в которых содержались обвинения в проведении «антидемократической» или «экстремистской» политики. Решение может быть обжаловано в Конституционном суде (КС) Румынии.
Как сообщают СМИ, после оглашения решения между сторонниками политика и правоохранителями произошли стычки возле здания Центрального избирательного бюро.
Вместе с тем 8 марта сообщалось, что КС Румынии отклонил все апелляции, поданные против кандидатов, которые хотят принять участие в президентских выборах, включая апелляции против Джорджеску.
Повторные президентские выборы пройдут в Румынии 4 мая, результаты голосования, проведенного в декабре 2024 г., были отменены решением КС из-за «иностранного вмешательства», доказательства которого представлены не были до сих пор. Тогда по итогам первого тура больше всего голосов набрал именно Джорджеску.
26 февраля правоохранительные органы Румынии задержали Джорджеску, а затем отпустили после допроса. Генеральная прокуратура страны обвинила политика в шести правонарушениях: в призывах к действиям, направленным против конституционного строя, в сообщении недостоверной информации, в даче ложных показаний, в участии в фашистской организации, в публичном продвижении культа личностей, виновных в совершении геноцида и военных преступлениях, в создании антисемитской организации. Джорджеску отверг все обвинения, связав свое преследование с политикой.