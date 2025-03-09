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Власти Румынии запретили Джорджеску участвовать в президентских выборах в мае

Ведомости

Власти Румынии запретили политику Кэлину Джорджеску принимать участие в президентских выборах в мае, сообщает Bloomberg со ссылкой на Центральное избирательное бюро (аналог ЦИК) страны.

Агентство отмечает, что данное решение может привести к нарастанию политической напряженности в Румынии. Отказ в регистрации в качестве кандидата в президенты бюро обосновало поступлением более 1000 возражений против его участия, в которых содержались обвинения в проведении «антидемократической» или «экстремистской» политики. Решение может быть обжаловано в Конституционном суде (КС) Румынии.

Как сообщают СМИ, после оглашения решения между сторонниками политика и правоохранителями произошли стычки возле здания Центрального избирательного бюро.

Вместе с тем 8 марта сообщалось, что КС Румынии отклонил все апелляции, поданные против кандидатов, которые хотят принять участие в президентских выборах, включая апелляции против Джорджеску.

Повторные президентские выборы пройдут в Румынии 4 мая, результаты голосования, проведенного в декабре 2024 г., были отменены решением КС из-за «иностранного вмешательства», доказательства которого представлены не были до сих пор. Тогда по итогам первого тура больше всего голосов набрал именно Джорджеску.

26 февраля правоохранительные органы Румынии задержали Джорджеску, а затем отпустили после допроса. Генеральная прокуратура страны обвинила политика в шести правонарушениях: в призывах к действиям, направленным против конституционного строя, в сообщении недостоверной информации, в даче ложных показаний, в участии в фашистской организации, в публичном продвижении культа личностей, виновных в совершении геноцида и военных преступлениях, в создании антисемитской организации. Джорджеску отверг все обвинения, связав свое преследование с политикой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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