Власти Румынии запретили Джорджеску участвовать в президентских выборах в мае

26 февраля правоохранительные органы Румынии задержали Джорджеску, а затем отпустили после допроса. Генеральная прокуратура страны обвинила политика в шести правонарушениях: в призывах к действиям, направленным против конституционного строя, в сообщении недостоверной информации, в даче ложных показаний, в участии в фашистской организации, в публичном продвижении культа личностей, виновных в совершении геноцида и военных преступлениях, в создании антисемитской организации. Джорджеску отверг все обвинения, связав свое преследование с политикой.