Джорджеску заявил о тирании в Румынии

9 марта Центральное избирательное бюро Румынии отказало Джорджеску в регистрации в качестве кандидата в президенты на выборах, которые должны пройти 4 мая, сославшись на то, что на него поступило много жалоб. Кроме того, в феврале генеральная прокуратура страны предъявила политику обвинения в совершении шести правонарушений, включая дачу ложных показаний и участие в фашистской организации.