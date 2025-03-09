Джорджеску заявил о тирании в Румынии
Румыния перешла от демократии к тирании, заявил румынский политик Кэлин Джорджеску после того, как власти запретили ему принимать участие в повторных президентских выборах.
«Прямой удар по сердцу демократии во всем мире! Мне осталось сказать только одно! Если демократия в Румынии падет, весь демократический мир падет! Это всего лишь начало», – написал он в социальной сети Х.
«Европа теперь диктатура, в Румынии – тирания», – добавил он.
9 марта Центральное избирательное бюро Румынии отказало Джорджеску в регистрации в качестве кандидата в президенты на выборах, которые должны пройти 4 мая, сославшись на то, что на него поступило много жалоб. Кроме того, в феврале генеральная прокуратура страны предъявила политику обвинения в совершении шести правонарушений, включая дачу ложных показаний и участие в фашистской организации.
Повторные президентские выборы пройдут в Румынии 4 мая, результаты голосования, проведенного в декабре 2024 г., были отменены решением Конституционного суда страны из-за «иностранного вмешательства», доказательства которого представлены не были до сих пор. Тогда по итогам первого тура больше всего голосов набрал именно Джорджеску.