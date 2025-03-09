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Джорджеску заявил о тирании в Румынии

Ведомости

Румыния перешла от демократии к тирании, заявил румынский политик Кэлин Джорджеску после того, как власти запретили ему принимать участие в повторных президентских выборах.

«Прямой удар по сердцу демократии во всем мире! Мне осталось сказать только одно! Если демократия в Румынии падет, весь демократический мир падет! Это всего лишь начало», – написал он в социальной сети Х.

«Европа теперь диктатура, в Румынии – тирания», – добавил он.

9 марта Центральное избирательное бюро Румынии отказало Джорджеску в регистрации в качестве кандидата в президенты на выборах, которые должны пройти 4 мая, сославшись на то, что на него поступило много жалоб. Кроме того, в феврале генеральная прокуратура страны предъявила политику обвинения в совершении шести правонарушений, включая дачу ложных показаний и участие в фашистской организации.

Повторные президентские выборы пройдут в Румынии 4 мая, результаты голосования, проведенного в декабре 2024 г., были отменены решением Конституционного суда страны из-за «иностранного вмешательства», доказательства которого представлены не были до сих пор. Тогда по итогам первого тура больше всего голосов набрал именно Джорджеску.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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