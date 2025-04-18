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/ Политика

Мишустин освободил Хинштейна от членства в совете директоров «Почты России»

Ведомости

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн освобожден от должности члена совета директоров «Почты России». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно распоряжению, в совет директоров компании вошел глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

5 декабря 2025 г. президент России Владимир Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области. На этом посту он сменил экс-губернатора региона Алексея Смирнова.

Хинштейн родился 26 октября 1974 г. в Москве. С 2016 по 2018 г. был советником директора Росгвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ. До этого был депутатом Госдумы от «Единой России» с 2003 по 2016 г. В 2018 г. вновь избран депутатом нижней палаты VII созыва, в 2021 г. избран депутатом VIII созыва, занимал пост председателя думского комитета по информационной политике. Политик является секретарем Союза журналистов России, членом коллегии Минпросвещения России, Российского книжного союза и Союза писателей России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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