Мишустин освободил Хинштейна от членства в совете директоров «Почты России»

Хинштейн родился 26 октября 1974 г. в Москве. С 2016 по 2018 г. был советником директора Росгвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ. До этого был депутатом Госдумы от «Единой России» с 2003 по 2016 г. В 2018 г. вновь избран депутатом нижней палаты VII созыва, в 2021 г. избран депутатом VIII созыва, занимал пост председателя думского комитета по информационной политике. Политик является секретарем Союза журналистов России, членом коллегии Минпросвещения России, Российского книжного союза и Союза писателей России.