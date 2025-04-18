Мишустин освободил Хинштейна от членства в совете директоров «Почты России»
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн освобожден от должности члена совета директоров «Почты России». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Согласно распоряжению, в совет директоров компании вошел глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
5 декабря 2025 г. президент России Владимир Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области. На этом посту он сменил экс-губернатора региона Алексея Смирнова.
Хинштейн родился 26 октября 1974 г. в Москве. С 2016 по 2018 г. был советником директора Росгвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ. До этого был депутатом Госдумы от «Единой России» с 2003 по 2016 г. В 2018 г. вновь избран депутатом нижней палаты VII созыва, в 2021 г. избран депутатом VIII созыва, занимал пост председателя думского комитета по информационной политике. Политик является секретарем Союза журналистов России, членом коллегии Минпросвещения России, Российского книжного союза и Союза писателей России.