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Макрон может провести досрочные парламентские выборы осенью

Ему нужно поднять свою популярность, считают европейские эксперты
Анастасия Брянцева
AP
AP

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность роспуска парламента и проведения досрочных выборов уже этой осенью. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства рассказали, что в последние недели Макрон консультировался со своим ближайшим окружением относительно такого сценария. Беседы носили консультативный характер, и никакого решения принято не было. По информации Bloomberg, французский президент может принять решение о досрочных выборах, чтобы повысить популярность на родине.

Один из вариантов, которые рассматривает Макрон, предполагает, что он подождет следующего года и проведет выборы одновременно с запланированным муниципальным голосованием.

Такой шаг может поставить под угрозу стабильность, установившуюся во Франции после назначения премьер-министром Франсуа Байру, пишет агентство. Кроме того, внеочередные парламентские выборы могут дать правой партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен возможность развить свои позиции и взять под контроль правительство. 

По плану следующие парламентские выборы во Франции должны пройти в 2029 г. В декабре Макрон заявил, что постарается избежать досрочных выборов до истечения срока его полномочий в 2027 г. Один из собеседников Bloomberg, близкий к нему, сообщил, что намерения французского президента не изменились.

13 апреля стало известно, что две трети жителей Франции не одобряют политику, проводимую Макроном и Байру. Согласно опросу 1000 совершеннолетних французов, деятельность Макрона не одобряют 70%, что на 1 п. п. больше, чем месяцем ранее. Число симпатизирующих президенту Франции сократилось на 1 п. п. до 26%. Остальные опрошенные не смогли дать определенный ответ. Кроме того, 67% респондентов оказались недовольны деятельностью Байру, что на 3 п. п. больше по сравнению с прошлым месяцем. Положительно оценили его работу на 1 п. п. меньше респондентов, то есть 24% участников опроса.

Отмечается, что опрос проводился после вынесения судебного вердикта Ле Пен. Приговор почти не повлиял на ее рейтинг. Поддержку лидеру правой партии выразили на 2 п. п. больше опрошенных, то есть 33% французов. Против главы RN выступили 50% респондентов, что на 1 п. п. больше, чем месяцем ранее. За президента RN и депутата европарламента Жордана Барделла выразили готовность проголосовать 34% опрошенных, против его кандидатуры выступили 48%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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