Макрон может провести досрочные парламентские выборы осенью

13 апреля стало известно, что две трети жителей Франции не одобряют политику, проводимую Макроном и Байру. Согласно опросу 1000 совершеннолетних французов, деятельность Макрона не одобряют 70%, что на 1 п. п. больше, чем месяцем ранее. Число симпатизирующих президенту Франции сократилось на 1 п. п. до 26%. Остальные опрошенные не смогли дать определенный ответ. Кроме того, 67% респондентов оказались недовольны деятельностью Байру, что на 3 п. п. больше по сравнению с прошлым месяцем. Положительно оценили его работу на 1 п. п. меньше респондентов, то есть 24% участников опроса.