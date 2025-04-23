Власти Бранденбурга пригрозили выгнать посла РФ с памятных мероприятий
Власти Бранденбурга пригрозили высылкой послу России Сергею Нечаеву, если он прибудет на церемонию празднования окончания Второй мировой войны. Об этом пишет Bild.
Директор мемориала Бранденбурга профессор Аксель Дреколл сообщил изданию, что российскому посольству запрещено участвовать «во всех годовщинах» с момента начала спецоперации на Украине.
«Если посол все равно приедет, мы будем обеспечивать соблюдение наших внутренних правил – в тесном сотрудничестве с силами безопасности!» – заявил Дреколл.
Bild указывает на высказывание Нечаева о намерении посетить памятные мероприятия, невзирая на позицию местных властей. По его словам, посольству «не нужно специального приглашения, чтобы почтить память советских освободителей и жертв нацизма в общедоступных местах и торжественно отметить День Победы».
По данным издания, Нечаев уже посетил мемориальный комплекс «Зееловские высоты». Отмечается, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и премьер-министр Бранденбурга Димар Войдке (СДПГ) «хотят не допустить подобного в будущем». МИД рекомендовал не допускать представителей России и Беларуси к участию в церемониях по случаю годовщины Второй мировой войны.
В 2024 г. полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы демонстрацию российской символики на трех крупных советских мемориалах (в Трептов-парке, в районах Тиргартен и Панков). Речь, в частности, шла о флагах, георгиевских лентах, связанной со спецоперацией символикой. Посольство России в ФРГ называло решение неприемлемым, МИД РФ также осудил его.