Власти Бранденбурга пригрозили выгнать посла РФ с памятных мероприятий

По данным издания, Нечаев уже посетил мемориальный комплекс «Зееловские высоты». Отмечается, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и премьер-министр Бранденбурга Димар Войдке (СДПГ) «хотят не допустить подобного в будущем». МИД рекомендовал не допускать представителей России и Беларуси к участию в церемониях по случаю годовщины Второй мировой войны.