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МИД РФ осудил решение Германии о запрете российской символики

Ведомости

Россия осуждает решение властей Германии запретить на 8 и 9 мая символику, связанную с Великой Отечественной войной, РФ и СССР, заявила на брифинге официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

По словам дипломата, это решение необходимо отменить как незаконное, антигуманное, антинаучное, антиисторическое и преступное.

«Мы призываем прекратить переписывать историю, ее не перепишешь», – отметила Захарова.

Официальный представитель МИДа также заметила, что отзыв Германией посла из России для консультаций из-за инцидента с кибератакой является очередным недружественным шагом со стороны ФРГ.

7 мая посольство РФ в ФРГ заявило, что решение властей Берлина о запрете на демонстрацию 8 и 9 мая атрибутики, связанной с Днем Победы в Великой Отечественной войне, – неприемлемо, необходима полная отмена этих ограничений.

В этот же день ТАСС сообщало, что полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы в 2024 г. демонстрацию на трех крупных советских мемориалах (в Трептов-парке, в районах Тиргартен и Панков) российской символики. В том числе флагов, георгиевских лент, связанную со спецоперацией символику.

6 мая представитель МИД Германии Катрин Дешауэр сообщил, что ФРГ отзывает своего посла в России Александра Ламбсдорфа после обвинений в адрес РФ в кибератаках.

3 мая сообщалось, что временный поверенный в делах России в Германии был вызван в министерство иностранных дел ФРГ, где ему заявили протест в связи с якобы имевшей место кибератакой хакерской группы «АРТ 28» на офис Социал-демократической партии в 2023 г. Российский дипломат отверг эти обвинения. В посольстве также назвали действия ФРГ очередным недружественным шагом, направленным на разжигание в Германии антироссийских настроений и ведущим к разрушению двусторонних отношений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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