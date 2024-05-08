МИД РФ осудил решение Германии о запрете российской символики
Россия осуждает решение властей Германии запретить на 8 и 9 мая символику, связанную с Великой Отечественной войной, РФ и СССР, заявила на брифинге официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
По словам дипломата, это решение необходимо отменить как незаконное, антигуманное, антинаучное, антиисторическое и преступное.
«Мы призываем прекратить переписывать историю, ее не перепишешь», – отметила Захарова.
Официальный представитель МИДа также заметила, что отзыв Германией посла из России для консультаций из-за инцидента с кибератакой является очередным недружественным шагом со стороны ФРГ.
7 мая посольство РФ в ФРГ заявило, что решение властей Берлина о запрете на демонстрацию 8 и 9 мая атрибутики, связанной с Днем Победы в Великой Отечественной войне, – неприемлемо, необходима полная отмена этих ограничений.
В этот же день ТАСС сообщало, что полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы в 2024 г. демонстрацию на трех крупных советских мемориалах (в Трептов-парке, в районах Тиргартен и Панков) российской символики. В том числе флагов, георгиевских лент, связанную со спецоперацией символику.
6 мая представитель МИД Германии Катрин Дешауэр сообщил, что ФРГ отзывает своего посла в России Александра Ламбсдорфа после обвинений в адрес РФ в кибератаках.
3 мая сообщалось, что временный поверенный в делах России в Германии был вызван в министерство иностранных дел ФРГ, где ему заявили протест в связи с якобы имевшей место кибератакой хакерской группы «АРТ 28» на офис Социал-демократической партии в 2023 г. Российский дипломат отверг эти обвинения. В посольстве также назвали действия ФРГ очередным недружественным шагом, направленным на разжигание в Германии антироссийских настроений и ведущим к разрушению двусторонних отношений.