Трамп объявил о торговых переговорах США и Китая в Лондоне 9 июня

До этого президент США обвинил Китай в нарушении соглашения о сокращении пошлин. 12 мая США и Китай в ходе переговоров в Женеве договорились снизить взаимные пошлины сроком на 90 дней. Пекин снизил тарифы на американские товары со 125 до 10%. Вашингтон на китайские – со 145 до 30%.