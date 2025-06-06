Трамп объявил о торговых переговорах США и Китая в Лондоне 9 июня
Президент США Дональд Трамп объявил, что 9 июня в Лондоне состоятся переговоры между американской и китайской делегациями, направленные на разрешение торговых споров.
«Рад сообщить, что министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Ховард Лутник и торговый представитель США, посол Джеймисон Грир, проведут встречу с представителями Китая в Лондоне в понедельник, 9 июня 2025 г., касательно торгового соглашения. Встреча должна пройти успешно», – написал Трамп в своей сети Truth Social.
5 июня председатель КНР Си Цзиньпин и Трамп провели первый телефонный разговор с момента вступления Трампа в должность и начала масштабного торгового противостояния.
В рамках разговора Си и Трамп договорились как можно скорее провести новый раунд торгово-экономических переговоров для дальнейшего урегулирования спорных вопросов. Кроме того, лидеры обменялись взаимными приглашениями посетить США и КНР.
До этого президент США обвинил Китай в нарушении соглашения о сокращении пошлин. 12 мая США и Китай в ходе переговоров в Женеве договорились снизить взаимные пошлины сроком на 90 дней. Пекин снизил тарифы на американские товары со 125 до 10%. Вашингтон на китайские – со 145 до 30%.