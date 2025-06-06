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Трамп объявил о торговых переговорах США и Китая в Лондоне 9 июня

Ведомости

Президент США Дональд Трамп объявил, что 9 июня в Лондоне состоятся переговоры между американской и китайской делегациями, направленные на разрешение торговых споров.

«Рад сообщить, что министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Ховард Лутник и торговый представитель США, посол Джеймисон Грир, проведут встречу с представителями Китая в Лондоне в понедельник, 9 июня 2025 г., касательно торгового соглашения. Встреча должна пройти успешно», – написал Трамп в своей сети Truth Social.

5 июня председатель КНР Си Цзиньпин и Трамп провели первый телефонный разговор с момента вступления Трампа в должность и начала масштабного торгового противостояния.

В рамках разговора Си и Трамп договорились как можно скорее провести новый раунд торгово-экономических переговоров для дальнейшего урегулирования спорных вопросов. Кроме того, лидеры обменялись взаимными приглашениями посетить США и КНР.

До этого президент США обвинил Китай в нарушении соглашения о сокращении пошлин. 12 мая США и Китай в ходе переговоров в Женеве договорились снизить взаимные пошлины сроком на 90 дней. Пекин снизил тарифы на американские товары со 125 до 10%. Вашингтон на китайские – со 145 до 30%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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