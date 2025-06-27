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Путин: Россия готова передать Украине еще 3000 тел бойцов ВСУ

Переговоры продолжатся после завершения обменов
Ведомости

Обмены пленными важны и создают условия для предметного обсуждения сути проблем между Москвой и Киевом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами в Минске. Трансляцию проводил Кремль.

Он отметил, что стороны продолжат контакты после завершения обменов. Сейчас же Россия готова передать Украине еще 3000 тел погибших солдат вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Но дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат. И договаривались таким образом, что после завершения вот этой стадии, мы проведем третий раунд переговоров», – сказал Путин.

Президент отметил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной. Осталось только согласовать место и время встречи. Он добавил, что РФ рассчитывает на проведение переговоров в Стамбуле.

Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня в Турции. Стороны достигли договоренности о передаче Украине 6000 тел солдат и офицеров. Москва и Киев также условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет. 16 июня помощник президента и глава делегации РФ на переговорах Владимир Мединский объявил о проведении завершающего этапа передачи останков. Всего Украина получила тела 6060 военных.

Первый этап масштабного обмена состоялся 9 июня. Точное число военных, вошедших в обменные списки в рамках первого этапа, не раскрывалось.

26 июня РФ и Украина вновь провели обмен военнопленными.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 июня заявил, что дата третьего раунда переговоров будет определена после обмена пленными. Днем ранее он уточнял, что сейчас между Россией и Украиной не идет обмен мнениями о проектах меморандумов. Он пояснил, что сейчас завершается выполнение договоренностей, которые были достигнуты в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле.

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