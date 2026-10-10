В Киеве останавливалось метро из-за сбоя электроснабжения

9 октября энергохолдинг ДТЭК сообщил, что на правом берегу Киева, а также в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области применили экстренные отключения после ударов российской армии. На левом берегу Киева и в других районах Киевской области действовал график отключения электроэнергии. 8 октября свет отключили в Броварском, Бучанском, Вышгородском и Бориспольском районах, а также в Киеве.