В Киеве останавливалось метро из-за сбоя электроснабжения
Из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене Киева временно приостанавливали движение поездов и работу эскалаторов. Об этом сообщалось в Telegram-канале киевского метрополитена.
Движение возобновилось примерно через 50 минут на всех линиях, но с увеличенными интервалами. На одной из веток поезда двигаются по диспетчерскому регулированию. Интервалы увеличили из-за сбоев в электроснабжении от внешних центров питания.
9 октября энергохолдинг ДТЭК сообщил, что на правом берегу Киева, а также в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области применили экстренные отключения после ударов российской армии. На левом берегу Киева и в других районах Киевской области действовал график отключения электроэнергии. 8 октября свет отключили в Броварском, Бучанском, Вышгородском и Бориспольском районах, а также в Киеве.
Минобороны России пообещало усилить удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и других областях Украины.
В Минобороны РФ 4 октября заявили, что услышали слова президента Украины Владимира Зеленского об ответных ударах по российским НПЗ. В ведомстве напомнили, что Россия наносит массированные удары по Украине именно в ответ на действия киевского режима.