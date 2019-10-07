Недвижимость / Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4915 от 08.10.2019 под заголовком: «Самолет» сел в Мытищах

Группа «Самолет» построит в Мытищах квартал на 400 000 кв. метров

Инвестиции в него составят 30 млрд рублей

Группа «Самолет» объявила тендер на разработку проектной документации на строительство жилого квартала в Мытищах, сообщается на сайте Tenderer.ru. Там компания хочет построить микрорайон общей площадью 400 000 кв. м, знают два брокера, работавших с группой. Представитель «Самолета» это подтвердил. По его словам, компания планирует инвестировать в комплекс в Мытищах 29,5 млрд руб. Строительство проекта начнется в следующем году и продлится 10 лет.

ГК «Самолет» – один из крупнейших девелоперов жилья в Московском регионе. Портфель компании превышает 12 млн кв. м. Крупнейшие акционеры – миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин, бизнесмен Павел Голубков, гендиректор Игорь Евтушевский, а также член совета директоров Антон Елистратов. Кроме того, миноритарием входящей в группу фирмы «Самолет две столицы» (строит в Москве и Санкт-Петербурге) является структура брата губернатора Московской области Андрея Воробьева Максима (у нее 25%).

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Комментарии
oleg.mizgirev
06:23 08.10.2019
Разве транспортная инфраструктура начала приносить доход застройщику?
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