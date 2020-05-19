Первая в Москве люксовая гостиница SO by Sofitel может появиться на Поклонной горе

Первая в Москве люксовая гостиница SO by Sofitel может появиться на Поклонной гореПереговоры с Accor ведет турецкая Ant Development
Турецкая компания Ant Development ведет переговоры с гостиничным оператором Accor об управлении гостиничным комплексом, который запланирован в многофункциональном комплексе «Поклонная 9» на Поклонной горе. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших со сторонами возможной сделки. По их словам, отель, если стороны договорятся, откроется под пятизвездочным брендом SO by Sofitel. Это подтвердил человек, близкий к одной из сторон переговоров. Он отмечает, что договор на управление гостиницей пока не подписан, ожидается, что это может произойти летом.
Год назад председатель совета директоров Ant Yapi (в нее входит Ant Development) Кадир Токман рассказывал «Ведомостям», что в «Поклонной 9» появится отель Hilton. Но в итоге соглашение с Hilton Worldwide не было подписано, говорят собеседники «Ведомостей». Представители Ant Development, Accor и Hilton Worldwide от комментариев отказались.