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Первая в Москве люксовая гостиница SO by Sofitel может появиться на Поклонной горе

Переговоры с Accor ведет турецкая Ant Development
Антон Филатов
sofitel.accor

Турецкая компания Ant Development ведет переговоры с гостиничным оператором Accor об управлении гостиничным комплексом, который запланирован в многофункциональном комплексе «Поклонная 9» на Поклонной горе. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших со сторонами возможной сделки. По их словам, отель, если стороны договорятся, откроется под пятизвездочным брендом SO by Sofitel. Это подтвердил человек, близкий к одной из сторон переговоров. Он отмечает, что договор на управление гостиницей пока не подписан, ожидается, что это может произойти летом. 

Год назад председатель совета директоров Ant Yapi (в нее входит Ant Development) Кадир Токман рассказывал «Ведомостям», что в «Поклонной 9» появится отель Hilton. Но в итоге соглашение с Hilton Worldwide не было подписано, говорят собеседники «Ведомостей». Представители Ant Development, Accor и Hilton Worldwide от комментариев отказались. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных