Первая в Москве люксовая гостиница SO by Sofitel может появиться на Поклонной горе

Турецкая компания Ant Development ведет переговоры с гостиничным оператором Accor об управлении гостиничным комплексом, который запланирован в многофункциональном комплексе «Поклонная 9» на Поклонной горе. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших со сторонами возможной сделки. По их словам, отель, если стороны договорятся, откроется под пятизвездочным брендом SO by Sofitel. Это подтвердил человек, близкий к одной из сторон переговоров. Он отмечает, что договор на управление гостиницей пока не подписан, ожидается, что это может произойти летом.