Инвестиции в участки под жилье за последний квартал сократились на 52%

В целом же по итогам шести месяцев число сделок по приобретению площадок составило около 62 млрд руб., это на 48% меньше показателей 2021 г., следует из отчета CORE.XP. Большая часть сделок в этом сегменте были временно приостановлены в том числе и из-за сложившейся экономической ситуации, объясняет партнер Ricci Петр Виноградов. Те, что были в итоге закрыты, по его словам, являются «эпизодическими». Он также указывает, что на такие активы не так часто обращают внимание непрофильные инвесторы, так как девелопмент – это довольно рисковый инструмент. Чаще всего они приобретают готовые объекты с арендным потоком для диверсификации своего портфеля, говорит он. Во II квартале инвесторы обращали внимание преимущественно на офисы, доля которых в структуре спроса увеличилась в сравнении с началом года с 11 до 30%, и склады, где прирост составил 6% (с 9 до 15%), подчеркивает Казарян.