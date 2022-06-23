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Инвестиции в участки под жилье за последний квартал сократились на 52%

Но уже к концу года этот рынок может восстановиться из-за снижения ипотечных ставок
Дарья Молоткова
К концу года спрос на приобретение участков под жилье может скорректироваться, полагают консультанты / Евгений Разумный / Ведомости

Объем инвестиций в участки под строительство жилой недвижимости во II квартале 2022 г. снизился до 20 млрд руб., следует из отчета консалтинговой компании CORE.XP. По ее данным, это на 52% меньше по сравнению с первыми тремя месяцами этого года.

Схожие цифры приводит и руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян. По его словам, если в I квартале инвесторы потратили на приобретение площадок под жилье 63 млрд руб., то во втором – лишь 23 млрд руб. Он также отметил, что, если в начале полугодия доля инвестиций в участки под застройку составляла 59% от общих вложений в коммерческую недвижимость, то к его концу она сократилась до 25%.

В целом же по итогам шести месяцев число сделок по приобретению площадок составило около 62 млрд руб., это на 48% меньше показателей 2021 г., следует из отчета CORE.XP. Большая часть сделок в этом сегменте были временно приостановлены в том числе и из-за сложившейся экономической ситуации, объясняет партнер Ricci Петр Виноградов. Те, что были в итоге закрыты, по его словам, являются «эпизодическими». Он также указывает, что на такие активы не так часто обращают внимание непрофильные инвесторы, так как девелопмент – это довольно рисковый инструмент. Чаще всего они приобретают готовые объекты с арендным потоком для диверсификации своего портфеля, говорит он. Во II квартале инвесторы обращали внимание преимущественно на офисы, доля которых в структуре спроса увеличилась в сравнении с началом года с 11 до 30%, и склады, где прирост составил 6% (с 9 до 15%), подчеркивает Казарян.

Но профессиональные игроки все так же говорят об интересе к приобретению участков под жилье. Управляющий директор группы «Самолет» Владимир Комар указывает, что в 2022 г. компания планирует пополнить свой земельный банк новыми проектами в Московском регионе. По его словам, с начала года группа уже приобрела проектов примерно на 1 млн кв. м, а в стадии активной проработки у нее более 20 проектов. Президент ГК «Основа» Александр Ручьев говорит, что ежемесячно девелопер отсматривает по 15–20 площадок, правда, в сравнении с прошлым годом количество участков, предлагаемых в Москве, практически не изменилось. Он также подчеркивает, что интерес к проектам со стороны девелоперов сейчас высокий, при этом собственники участков не пытаются продать эти активы в ускоренном режиме. Сама группа с начала года приобрела две площадки и продолжает рассматривать варианты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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