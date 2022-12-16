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Чешская PPF Group продала еще два актива в России

Торговый центр «М5 молл» выкупил рязанский девелопер «Мармакс», а бизнес-парк Comcity – совладелец банка «Хоум кредит»
Дарья Молоткова Антон Филатов
«М5 молл» не единственный актив, от которого избавилась PPF Real Estate за последние несколько месяцев / m5mall.ru

Входящая в чешскую PPF Group компания PPF Real Estate нашла покупателей сразу на два своих актива в России. Она продала рязанскому девелоперу «Мармакс» один из крупнейших в этом городе торгово-развлекательных центров – «М5 молл» (83 200 кв. м), об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками этой сделки. Представитель PPF Real Estate от комментариев отказался, но информацию о приобретении подтвердил представитель «Мармакса». Сумму сделки он не раскрыл. Директор департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Николай Горюнов оценивает «М5 молл» в 1,7–2 млрд руб. Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько считает, что цена могла быть выше – около 4,5 млрд руб.

«Мармакс», по данным Единого ресурса застройщиков, является девятым крупнейшим девелопером жилья в Рязанской области. Сейчас в стадии строительства у него находится 34 000 кв. м. По данным самой компании, ее портфель – более 400 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости. Среди ее проектов – жилые комплексы «Молодежный», «Наследие», «Достояние», клубный дом «Легенда Горького» и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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