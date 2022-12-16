Чешская PPF Group продала еще два актива в России

Чешская PPF Group продала еще два актива в РоссииТорговый центр «М5 молл» выкупил рязанский девелопер «Мармакс», а бизнес-парк Comcity – совладелец банка «Хоум кредит»
Входящая в чешскую PPF Group компания PPF Real Estate нашла покупателей сразу на два своих актива в России. Она продала рязанскому девелоперу «Мармакс» один из крупнейших в этом городе торгово-развлекательных центров – «М5 молл» (83 200 кв. м), об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками этой сделки. Представитель PPF Real Estate от комментариев отказался, но информацию о приобретении подтвердил представитель «Мармакса». Сумму сделки он не раскрыл. Директор департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Николай Горюнов оценивает «М5 молл» в 1,7–2 млрд руб. Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько считает, что цена могла быть выше – около 4,5 млрд руб.
«Мармакс», по данным Единого ресурса застройщиков, является девятым крупнейшим девелопером жилья в Рязанской области. Сейчас в стадии строительства у него находится 34 000 кв. м. По данным самой компании, ее портфель – более 400 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости. Среди ее проектов – жилые комплексы «Молодежный», «Наследие», «Достояние», клубный дом «Легенда Горького» и проч.