Чешская PPF Group продала еще два актива в России

Входящая в чешскую PPF Group компания PPF Real Estate нашла покупателей сразу на два своих актива в России. Она продала рязанскому девелоперу «Мармакс» один из крупнейших в этом городе торгово-развлекательных центров – «М5 молл» (83 200 кв. м), об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками этой сделки. Представитель PPF Real Estate от комментариев отказался, но информацию о приобретении подтвердил представитель «Мармакса». Сумму сделки он не раскрыл. Директор департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Николай Горюнов оценивает «М5 молл» в 1,7–2 млрд руб. Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько считает, что цена могла быть выше – около 4,5 млрд руб.