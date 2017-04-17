Движение по Садовому кольцу будут ограничивать для работ по благоустройству

Ради работ по благоустройству Садового кольца в Москве движение транспорта полностью перекрывать не будут, но его будут ограничивать. Это «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе департамента капитального ремонта города. О начале работ по программе «Моя улица» было объявлено 10 апреля.

«Благоустройство начнется на восточной стороне кольца – от Смоленской площади до Долгоруковской улицы. Подрядные организации выйдут на весь этот участок, кроме Крымского Вала, Калужского тоннеля, а также Смоленского бульвара. На этих улицах работы начнутся позже», – сказал представитель департамента. Работы начнутся и на внешней, и на внутренней стороне Садового кольца. «Работы проведут на крайних полосах дорог, а также частично на тротуарах. Для транспорта на каждом из участков свободными останутся от двух до шести полос. Движение будет ограничено на 1–4 полосах», – добавил собеседник агентства. Мосты и эстакады открыты для проезда. Для пешеходов оборудуют деревянные настилы, пандусы и спуски.

«Для комфортных прогулок горожан тротуары расширят, на улицах поставят лавочки для отдыха, энергосберегающие фонари. На Садовом кольце разобьют новые газоны, высадят деревья и кустарники, приведут в порядок фасады домов», – сказал чиновник.