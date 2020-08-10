Роскомнадзор предлагает усилить защиту персональных данных

На встрече с Путиным Липов сетовал на то, что максимальный штраф за утечку персональных данных слишком мал – 75 000 руб., что несоизмеримо с ущербом для пострадавшего и выгодой для тех, к кому они утекли. Он подчеркнул, что в ведомстве хотят предложить увеличить и срок давности по таким делам (сейчас он составляет один год). Гайнутдинов считает, что инициативы Роскомнадзора по удалению негативной информации из иностранных ресурсов будет не так просто осуществить, потому что главным инструментом для Роскомнадзора в таких вопросах будет штраф.