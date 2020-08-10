Роскомнадзор предлагает усилить защиту персональных данных

Роскомнадзор предлагает усилить защиту персональных данныхЭти механизмы уже частично существуют, говорят юристы
Руководитель Роскомнадзора Андрей Липов предложил создать новые способы противодействия распространению в сети персональных данных российских граждан. Об этом он заявил 10 августа в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным. Липов считает, что для борьбы с распространением данных надо использовать как блокировку ресурсов, так и удаление контента с сайтов. «Мы хотели бы здесь продумать некий механизм, который позволит людям сказать, что, извините, эта информация о моем отдыхе, даже если я известный человек, она ничего не имеет общего с общественно значимой информацией, чтобы человек мог через суд хотя бы удалить», – заявил Липов.
Он напомнил, что в соответствии со 108-й Конвенцией о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных государство вправе бороться с ненадлежащим распространением и обработкой персональных данных своих граждан даже за рубежом. Глава Роскомнадзора пояснил, что, попадая в интернет, данные часто признаются общедоступными: «Многие люди не заслужили такого отношения, потому что зачастую мы не можем фейковый аккаунт какого-то известного человека закрыть просто так».
Адвокат «Агоры» Дамир Гайнутдинов отмечает, что нужные механизмы контроля уже есть: «Г-н Липов, видимо, не в курсе существования ч. 4 ст. 152.2 ГК РФ, которая позволяет гражданину требовать удаления информации о частной жизни (к каковой в целом относится и информация об отдыхе)». Адвокат полагает, что при этом реальные ужесточения, возможно, и будут введены, в частности, может быть введена обязательная превентивная блокировка подобного контента или вообще внесудебный порядок рассмотрения таких случаев.
На встрече с Путиным Липов сетовал на то, что максимальный штраф за утечку персональных данных слишком мал – 75 000 руб., что несоизмеримо с ущербом для пострадавшего и выгодой для тех, к кому они утекли. Он подчеркнул, что в ведомстве хотят предложить увеличить и срок давности по таким делам (сейчас он составляет один год). Гайнутдинов считает, что инициативы Роскомнадзора по удалению негативной информации из иностранных ресурсов будет не так просто осуществить, потому что главным инструментом для Роскомнадзора в таких вопросах будет штраф.
Павел Садовский, руководитель практики интеллектуальной собственности адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», тоже считает, что обсуждаемые механизмы уже существуют. Садовский полагает, что глава Роскомнадзора мог иметь в виду прежде всего блокировку отдельных аккаунтов с соцсетях. Адвокат подчеркнул, что «в судебной практике такой механизм не работает, а блокировку всей сети в таких случаях суды могут признать несоразмерной нарушению».
В феврале 2020 г. вышел доклад «Агоры» и «Роскомсвободы», посвященный ограничениям свободы интернета. Авторы исследования зафиксировали в прошлом году 438 981 случай вмешательства в свободу интернета – на треть меньше, чем в позапрошлом. Причем если количество случаев ограничения доступа к интернет-ресурсам резко сократилось (с 488 609 случаев до 161 490, в основном из-за сокращения преследования властями Telegram), то число запретов информации госорганами с 2016 г. выросло более чем в 10 раз – с 24 000 до 272 875, при этом «попутной» блокировке подвергается более 4,74 млн интернет-ресурсов, говорится в докладе. Абсолютным лидером по количеству наложенных запретов оказалась ФНС, которая отвечает за блокировку онлайн-казино: на ее долю приходится 34,8% всех блокировок. На 2-м месте – Генпрокуратура (32,4%), на 3-м – суды (16%).