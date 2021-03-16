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В России выявили 9 393 новых случая коронавируса

Умерли 443 человека
Илья Лакстыгал
Евгений Разумный / Ведомости

В России за сутки выявили 9 393 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Умерли 443 человека, вылечились 10 644. Всего с начала пандемии заболели 4,4 млн человек, из них умерли — 92,9 тыс. человек, выздоровели — более 4 млн.

Днем ранее, 15 марта, было выявлено 9437 новых случаев коронавируса.

В Москве, остающейся лидером по приросту инфицированных, за сутки выявили 1 533 случая заражения коронавирусом. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+916), Московская (+565), Нижегородская (+348) и Свердловская (+160) области.

По общему числу заболевших топ-5 совпадает с лидерами по заболеваемости. На первом месте остается Москва (1 003 280). Второе место занимает Санкт-Петербург (382 434), третье — Подмосковье (223 660). В пятерку также входят Нижегородская (102 581) и Свердловская область (80 313).

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 120,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,6 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 29,4 млн случаев, Бразилии (свыше 11,5 млн) и Индии (более 11,4 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире. Пятерку замыкает Великобритания (более 4,2 млн).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных