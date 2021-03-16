В России выявили 9 393 новых случая коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 120,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,6 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 29,4 млн случаев, Бразилии (свыше 11,5 млн) и Индии (более 11,4 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире. Пятерку замыкает Великобритания (более 4,2 млн).