В России выявили 9 393 новых случая коронавируса

В России выявили 9 393 новых случая коронавирусаУмерли 443 человека
В России за сутки выявили 9 393 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Умерли 443 человека, вылечились 10 644. Всего с начала пандемии заболели 4,4 млн человек, из них умерли — 92,9 тыс. человек, выздоровели — более 4 млн.
Днем ранее, 15 марта, было выявлено 9437 новых случаев коронавируса.
В Москве, остающейся лидером по приросту инфицированных, за сутки выявили 1 533 случая заражения коронавирусом. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+916), Московская (+565), Нижегородская (+348) и Свердловская (+160) области.
По общему числу заболевших топ-5 совпадает с лидерами по заболеваемости. На первом месте остается Москва (1 003 280). Второе место занимает Санкт-Петербург (382 434), третье — Подмосковье (223 660). В пятерку также входят Нижегородская (102 581) и Свердловская область (80 313).
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 120,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,6 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 29,4 млн случаев, Бразилии (свыше 11,5 млн) и Индии (более 11,4 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире. Пятерку замыкает Великобритания (более 4,2 млн).