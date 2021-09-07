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В рамках работы над санитарным щитом Роспотребнадзор займется консультациями бизнеса

Ведомство создаст ПЦР-центры и разработает специальное приложение для предпринимателей
Анна Киселева
Роспотребнадзор получил в распоряжение средства на защиту России от новых инфекций / Сергей Карпухин / ТАСС

Правительство в 2021 г. выделит Роспотребнадзору 2 млрд руб. из своего резервного фонда на создание так называемого санитарного щита. Соответствующее распоряжение опубликовано 7 сентября на сайте Белого дома. О необходимости создания санитарного щита президент Владимир Путин впервые заявил 21 апреля во время послания Федеральному собранию.

Изложенная им концепция предполагает быстрое реагирование на возникающие биологические вызовы. В арсенале эпидемиологов и врачей должны появиться отечественные тест-системы для определения любых инфекций за четыре дня, а страна должна обрести независимость в производстве вакцин и необходимых для их создания фармсубстанций. Общую сумму затрат до 2024 г. на создание санитарного щита вице-премьер Татьяна Голикова в июле оценивала в 30 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных