В рамках работы над санитарным щитом Роспотребнадзор займется консультациями бизнеса

Изложенная им концепция предполагает быстрое реагирование на возникающие биологические вызовы. В арсенале эпидемиологов и врачей должны появиться отечественные тест-системы для определения любых инфекций за четыре дня, а страна должна обрести независимость в производстве вакцин и необходимых для их создания фармсубстанций. Общую сумму затрат до 2024 г. на создание санитарного щита вице-премьер Татьяна Голикова в июле оценивала в 30 млрд руб.