В рамках работы над санитарным щитом Роспотребнадзор займется консультациями бизнеса

В рамках работы над санитарным щитом Роспотребнадзор займется консультациями бизнесаВедомство создаст ПЦР-центры и разработает специальное приложение для предпринимателей
Правительство в 2021 г. выделит Роспотребнадзору 2 млрд руб. из своего резервного фонда на создание так называемого санитарного щита. Соответствующее распоряжение опубликовано 7 сентября на сайте Белого дома. О необходимости создания санитарного щита президент Владимир Путин впервые заявил 21 апреля во время послания Федеральному собранию.
Изложенная им концепция предполагает быстрое реагирование на возникающие биологические вызовы. В арсенале эпидемиологов и врачей должны появиться отечественные тест-системы для определения любых инфекций за четыре дня, а страна должна обрести независимость в производстве вакцин и необходимых для их создания фармсубстанций. Общую сумму затрат до 2024 г. на создание санитарного щита вице-премьер Татьяна Голикова в июле оценивала в 30 млрд руб.