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Михаил Абызов оспорил взыскание акций его компаний не по рыночной стоимости

Защита считает, что изъятие РЭС и «Электромагистрали» незаконно
Валентин Сергеев
Экс-министр Михаил Абызов считает, что компенсацию нужно заплатить государству в рублях, а не в акциях / Максим Стулов / Ведомости

Бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов обжаловал способ и порядок исполнения решения суда о взыскании с него 32,5 млрд руб. В июле определением Гагаринского райсуда было удовлетворено заявление надзорного ведомства: тогда вместо 32,5 млрд руб. денежных средств на обращение в доход государства направили акции компаний АО «Региональные электрические сети» (РЭС) и АО «Электромагистраль», которые принадлежат экс-министру. Представляющий интересы Абызова адвокат Юлий Тай назвал замену способа исполнения решения «беспредельной», произошедшей при «абсолютно произвольном определении цены [акций] – по номинальной стоимости уставного капитала». «Нами подана частная жалоба на это решение», – заявил «Ведомостям» защитник.

Согласно частной жалобе (есть в распоряжении «Ведомостей»), которая направлена защитой в Гагаринский райсуд, обращение акций РЭС и «Электромагистрали» в доход государства Абызов считает незаконным, так как оно совершено в обход существующей публичной процедуры реализации имущества должника на торгах. Адвокаты, в частности, указывают, что в случае невозможности взыскания денежных средств акции компании можно было реализовать по ч. 3 ст. 87 «Об исполнительном производстве»: по ней продажа недвижимого имущества, ценных бумаг, имущественных прав и т. д. должника, на которые обращено взыскание, «осуществляется путем проведения открытых торгов в форме аукциона».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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