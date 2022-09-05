Михаил Абызов оспорил взыскание акций его компаний не по рыночной стоимости

Согласно частной жалобе (есть в распоряжении «Ведомостей»), которая направлена защитой в Гагаринский райсуд, обращение акций РЭС и «Электромагистрали» в доход государства Абызов считает незаконным, так как оно совершено в обход существующей публичной процедуры реализации имущества должника на торгах. Адвокаты, в частности, указывают, что в случае невозможности взыскания денежных средств акции компании можно было реализовать по ч. 3 ст. 87 «Об исполнительном производстве»: по ней продажа недвижимого имущества, ценных бумаг, имущественных прав и т. д. должника, на которые обращено взыскание, «осуществляется путем проведения открытых торгов в форме аукциона».