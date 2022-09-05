Михаил Абызов оспорил взыскание акций его компаний не по рыночной стоимости

Михаил Абызов оспорил взыскание акций его компаний не по рыночной стоимостиЗащита считает, что изъятие РЭС и «Электромагистрали» незаконно
Бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов обжаловал способ и порядок исполнения решения суда о взыскании с него 32,5 млрд руб. В июле определением Гагаринского райсуда было удовлетворено заявление надзорного ведомства: тогда вместо 32,5 млрд руб. денежных средств на обращение в доход государства направили акции компаний АО «Региональные электрические сети» (РЭС) и АО «Электромагистраль», которые принадлежат экс-министру. Представляющий интересы Абызова адвокат Юлий Тай назвал замену способа исполнения решения «беспредельной», произошедшей при «абсолютно произвольном определении цены [акций] – по номинальной стоимости уставного капитала». «Нами подана частная жалоба на это решение», – заявил «Ведомостям» защитник.
Согласно частной жалобе (есть в распоряжении «Ведомостей»), которая направлена защитой в Гагаринский райсуд, обращение акций РЭС и «Электромагистрали» в доход государства Абызов считает незаконным, так как оно совершено в обход существующей публичной процедуры реализации имущества должника на торгах. Адвокаты, в частности, указывают, что в случае невозможности взыскания денежных средств акции компании можно было реализовать по ч. 3 ст. 87 «Об исполнительном производстве»: по ней продажа недвижимого имущества, ценных бумаг, имущественных прав и т. д. должника, на которые обращено взыскание, «осуществляется путем проведения открытых торгов в форме аукциона».