Все фигуранты дела Абызова признали себя невиновными

Сам Абызов на заседании 8 апреля заявил, что из речи прокурора не смог понять, в хищении какого имущества он обвиняется, кому оно принадлежало и в чем заключалось противоправное и безвозмездное изъятие этого имущества, каким способами был совершен обман и злоупотребление доверием, а также какой ущерб был причинен собственнику этого имущества. Цель преследования, заявлял Абызов, – отчитаться за привлечение большого числа бизнесменов по статьям о тяжких и особо тяжких преступлениях, арестовать имущество и денежные средства на большие суммы.