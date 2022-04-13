Все фигуранты дела Абызова признали себя невиновными

Все фигуранты дела Абызова признали себя невиновнымиСам министр ранее тоже вину не признал
На выездном заседании Преображенского райсуда в Мосгорсуде все 11 фигурантов уголовного дела бывшего министра по вопросам открытого правительства (2012–2018 гг.) Михаила Абызова не признали своей вины. Об этом «Ведомостям» сообщил адвокат экс-министра Александр Аснис.
Среди обвиняемых по делу, помимо экс-министра, – гендиректор принадлежавшей Абызову группы «РУ-КОМ» Николай Степанов, его заместитель Максим Русаков, а также предприниматели Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан. Все они в зависимости от роли обвиняются в организации преступного сообщества (ст. 210 УК), особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), коммерческом подкупе (ст. 204 УК), незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК) и легализации незаконно полученных средств (ст. 174.1 УК).
Подсудимые Максим Русаков и Сергей Ильичев заявили ходатайства о прекращении преследования по ст. 289 УК за истечением срока давности. Они также просили вернуть дело в прокуратуру для устранения содержащихся в нем нарушений, но получили отказ. Ранее суд отказывал в аналогичном ходатайстве, которое заявлялось защитниками на стадии предварительных слушаний.
Сам Абызов на заседании 8 апреля заявил, что из речи прокурора не смог понять, в хищении какого имущества он обвиняется, кому оно принадлежало и в чем заключалось противоправное и безвозмездное изъятие этого имущества, каким способами был совершен обман и злоупотребление доверием, а также какой ущерб был причинен собственнику этого имущества. Цель преследования, заявлял Абызов, – отчитаться за привлечение большого числа бизнесменов по статьям о тяжких и особо тяжких преступлениях, арестовать имущество и денежные средства на большие суммы.
По версии следствия, в 2011–2014 гг. Абызов, уже будучи министром, вместе с соучастниками, которые знакомы ему в том числе по работе в бизнесе, похитил 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании («Сибэко») и компании «Региональные электрические сети» (РЭС), крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Они сделали это, обеспечив заключение фиктивных сделок между компанией Blacksiris Trading Limited и «Сибэко», а также РЭС по приобретению последними по завышенной стоимости акций организаций, обслуживающих энергетические объекты. Деньги, считает следствие, были выведены за рубеж. В результате сделки пострадали миноритарии «Сибэко» и РЭС Николай Рубцов, Георгий Акопян и ФГУП «Алмазювелирэкспорт», считают следователи.
В здание Мосгорсуда процесс перенесли из-за количества обвиняемых. Само уголовное дело насчитывает более 800 томов. Следующее заседание по делу состоится 20 апреля. На нем сторона обвинения будет представлять свои доказательства.