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Общество

Все фигуранты дела Абызова признали себя невиновными

Сам министр ранее тоже вину не признал
Марина Царева
Станислав Красильников / ТАСС

На выездном заседании Преображенского райсуда в Мосгорсуде все 11 фигурантов уголовного дела бывшего министра по вопросам открытого правительства (2012–2018 гг.) Михаила Абызова не признали своей вины. Об этом «Ведомостям» сообщил адвокат экс-министра Александр Аснис.

Среди обвиняемых по делу, помимо экс-министра, – гендиректор принадлежавшей Абызову группы «РУ-КОМ» Николай Степанов, его заместитель Максим Русаков, а также предприниматели Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан. Все они в зависимости от роли обвиняются в организации преступного сообщества (ст. 210 УК), особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), коммерческом подкупе (ст. 204 УК), незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК) и легализации незаконно полученных средств (ст. 174.1 УК).

Подсудимые Максим Русаков и Сергей Ильичев заявили ходатайства о прекращении преследования по ст. 289 УК за истечением срока давности. Они также просили вернуть дело в прокуратуру для устранения содержащихся в нем нарушений, но получили отказ. Ранее суд отказывал в аналогичном ходатайстве, которое заявлялось защитниками на стадии предварительных слушаний.

Сам Абызов на заседании 8 апреля заявил, что из речи прокурора не смог понять, в хищении какого имущества он обвиняется, кому оно принадлежало и в чем заключалось противоправное и безвозмездное изъятие этого имущества, каким способами был совершен обман и злоупотребление доверием, а также какой ущерб был причинен собственнику этого имущества. Цель преследования, заявлял Абызов, – отчитаться за привлечение большого числа бизнесменов по статьям о тяжких и особо тяжких преступлениях, арестовать имущество и денежные средства на большие суммы.

Экс-министр Абызов не признал вину в хищении и создании преступного сообщества

Защита бывшего чиновника считает, что от его действий никто не пострадал

По версии следствия, в 2011–2014 гг. Абызов, уже будучи министром, вместе с соучастниками, которые знакомы ему в том числе по работе в бизнесе, похитил 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании («Сибэко») и компании «Региональные электрические сети» (РЭС), крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Они сделали это, обеспечив заключение фиктивных сделок между компанией Blacksiris Trading Limited и «Сибэко», а также РЭС по приобретению последними по завышенной стоимости акций организаций, обслуживающих энергетические объекты. Деньги, считает следствие, были выведены за рубеж. В результате сделки пострадали миноритарии «Сибэко» и РЭС Николай Рубцов, Георгий Акопян и ФГУП «Алмазювелирэкспорт», считают следователи.

В здание Мосгорсуда процесс перенесли из-за количества обвиняемых. Само уголовное дело насчитывает более 800 томов. Следующее заседание по делу состоится 20 апреля. На нем сторона обвинения будет представлять свои доказательства.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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