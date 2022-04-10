Экс-министр Абызов не признал вину в хищении и создании преступного сообщества

Экс-министр Абызов не признал вину в хищении и создании преступного сообществаЗащита бывшего чиновника считает, что от его действий никто не пострадал
Преображенский райсуд столицы на выездном заседании в Мосгорсуде 8 апреля приступил к рассмотрению по существу уголовного дела бывшего министра по вопросам открытого правительства (2012–2018 гг.) Михаила Абызова, а также 11 его предполагаемых сообщников. В Мосгорсуд заседание перенесли из-за большого числа фигурантов дела. Их обвиняют в организации преступного сообщества (ст. 210 УК), особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), коммерческом подкупе (ст. 204 УК), незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК) и легализации незаконно полученных средств (ст. 174.1 УК).
По версии следствия, в 2011–2014 гг. Абызов, уже будучи министром, вместе с соучастниками, которые знакомы ему в том числе по работе в бизнесе, похитил 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании («Сибэко») и компании «Региональные электрические сети» (РЭС), крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Они сделали это, обеспечив заключение фиктивных сделок между компанией Blacksiris Trading Limited и «Сибэко», а также РЭС по приобретению последними по завышенной стоимости акций организаций, обслуживающих энергетические объекты. Деньги, считает следствие, были выведены за рубеж. В результате сделки пострадали миноритарии «Сибэко» и РЭС Николай Рубцов, Георгий Акопян и ФГУП «Алмазювелирэкспорт», считают следователи.
Дело Абызова и его предполагаемых сообщников насчитывает более 800 томов. Обвинительное заключение Абызову прокурор зачитывал около полутора часов, после чего час выступал сам Абызов. Экс-министр не согласился с предъявленным обвинением, указав на ошибки, которые, по его мнению, в нем содержатся. Например, сказал Абызов, обвинение в организации преступного сообщества, по его мнению, предъявлено в неактуальной редакции 2009 г. Дело в том, что изменения, внесенные в УК по инициативе президента в 2020 г., не позволяют привлекать к уголовной ответственности по этой статье лиц, занимающихся обычной экономической деятельностью в качестве работников юридических лиц. Цель преследования, полагает Абызов, – отчитаться за привлечение большого числа бизнесменов по статьям о тяжких и особо тяжких преступлениях, арестовать имущество и денежные средства на большие суммы.
Потерпевшие по уголовному делу не пришли в суд, сказал «Ведомостям» представляющий интересы Абызова адвокат Александр Аснис. Поэтому защита намерена требовать их присутствия на заседаниях, чтобы доказать, что они «не претерпели никакого ущерба», поскольку за три года «их никто не видел». Абызова арестовали в 2019 г., с тех пор он содержится в «Лефортово». Кроме экс-министра обвиняемыми по делу являются гендиректор принадлежавшей Абызову группы «РУ-КОМ» Николай Степанов, его заместитель Максим Русаков, а также предприниматели Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан.