Экс-министр Абызов не признал вину в хищении и создании преступного сообщества

Дело Абызова и его предполагаемых сообщников насчитывает более 800 томов. Обвинительное заключение Абызову прокурор зачитывал около полутора часов, после чего час выступал сам Абызов. Экс-министр не согласился с предъявленным обвинением, указав на ошибки, которые, по его мнению, в нем содержатся. Например, сказал Абызов, обвинение в организации преступного сообщества, по его мнению, предъявлено в неактуальной редакции 2009 г. Дело в том, что изменения, внесенные в УК по инициативе президента в 2020 г., не позволяют привлекать к уголовной ответственности по этой статье лиц, занимающихся обычной экономической деятельностью в качестве работников юридических лиц. Цель преследования, полагает Абызов, – отчитаться за привлечение большого числа бизнесменов по статьям о тяжких и особо тяжких преступлениях, арестовать имущество и денежные средства на большие суммы.