Аспирантам разрешат не писать диссертации

«Изменения готовились с лета, – сказал «Ведомостям» председатель ВАК Владимир Филиппов. – Посыл в том, чтобы облегчить работу аспиранту, а не бюрократам, не членам диссоветов, не профессорам. Рисков всегда много, но не стоит держаться за одну старую форму, когда наработан уже другой опыт». По его словам, окончательные изменения будут подготовлены к концу декабря 2022 г. – тогда они будут вынесены на обсуждение пленума ВАК. Он отметил, что «по ряду причин» было решено пока ограничить новую систему защиты именно техническими специальностями: «Именно такие исследования требуют больше экспериментальных исследований. А по гуманитарным наукам сами специалисты выступают против [отказа от подготовки диссертации], потому что соискатель должен уметь текст написать. А у технарей [основные итоги] – это полученный результат, опубликованный в хороших журналах».