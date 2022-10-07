Аспирантам разрешат не писать диссертации

Аспирантам разрешат не писать диссертацииМинобрнауки вновь реформирует систему получения научных степеней
Минобрнауки и Высшая аттестационная комиссия (ВАК) намерены изменить систему защиты получения степени кандидата наук, заявил на заседании Комитета советников ВАК при Минобрнауки глава ведомства Валерий Фальков. По его словам, теперь у соискателей появится та же возможность, какую получили в 2021 г. будущие доктора наук: тогда кабмин выпустил постановление, по которому стать доктором наук возможно было без обязательного написания диссертации – по совокупности ранее опубликованных научных работ. Сейчас же планируется дать возможность и соискателям на степень кандидата наук – аспирантам, завершившим исследования, представить на защите результаты своих прежних разработок.
Фальков выразил уверенность, что «достаточно смелая» новация позволит «масштабировать» подготовку молодых ученых и кандидатов наук «по приоритетным направлениям развития науки и технологий». То есть эксперимент планируется начать с защиты диссертаций, в частности в области технических, физико-математических и естественных наук (в том числе биологии, геологии, минералогии, географии и архитектуре). Именно эти направления, указал Фальков, определены в госстратегии научно-технического развития и требуют «значительных экспериментальных исследований, которые занимают много времени в аспирантуре». Из-за этого, пояснил министр, аспиранты «не всегда» успевают в установленные сроки оформить текст диссертации и подготовить необходимые сопроводительные документы.
«Изменения готовились с лета, – сказал «Ведомостям» председатель ВАК Владимир Филиппов. – Посыл в том, чтобы облегчить работу аспиранту, а не бюрократам, не членам диссоветов, не профессорам. Рисков всегда много, но не стоит держаться за одну старую форму, когда наработан уже другой опыт». По его словам, окончательные изменения будут подготовлены к концу декабря 2022 г. – тогда они будут вынесены на обсуждение пленума ВАК. Он отметил, что «по ряду причин» было решено пока ограничить новую систему защиты именно техническими специальностями: «Именно такие исследования требуют больше экспериментальных исследований. А по гуманитарным наукам сами специалисты выступают против [отказа от подготовки диссертации], потому что соискатель должен уметь текст написать. А у технарей [основные итоги] – это полученный результат, опубликованный в хороших журналах».
В 2021 г. о проблеме сокращения числа ученых в России заявил возглавлявший тогда РАН Александр Сергеев. Он отметил, что складывается «тревожная ситуация» с качеством научных кадров. «Число ученых с научными степенями за 10 лет сократилось на 10 000, – сказал он. – Кандидатов наук сегодня 75 000, 25 000 докторов. Число защит снизилось с 21 000 в 2012 г. до 9000 в 2019 г.». При этом число защит, по его словам, составляло лишь 9%. «Ведомости» направили запрос в Минобрнауки с просьбой сообщить актуальные данные по числу кандидатов и докторов наук.
Как сообщил Фальков, число защищенных диссертаций в 2019–2021 гг. выросло «почти на четверть»: «Положительная динамика сохраняется и в текущем году. За три года <...> число защит диссертаций в России увеличилось на 24%». Он отметил, что при этом ситуация в той сфере характеризовалась как «сложный период, связанный с переосмыслением, с непростым отношением к сложившимся нормам, практикам». «Этот период пройден, и сегодня для нас принципиально важно, чтобы качество сохранялось защиты, но при этом увеличилось количество тех, кто имеет ученую степень и ученое звание», – сказал министр.
Согласно справке, распространенной Минобрнауки среди участников заседания, «эксперимент может затронуть до 25% выпускников аспирантуры». Там же поясняется, что результаты исследований, которые аспирант может предоставить вместо диссертации на соискание степени кандидата наук, должны быть опубликованы не менее чем в пяти научных изданиях первых двух высших квартилей или научных изданиях, индексируемых в базе Russian Science Citation Index, и оформлены в виде научного доклада. Подготовка доклада вместо диссертации, по мнению разработчиков изменений, позволит сократить время от завершения исследования до получения степени кандидата наук на 2–4 месяца по сравнению с существующей ныне практикой. Если после старта новой практики будет зафиксировано увеличение числа защит выпускников аспирантуры, то «возможно рассмотреть вопрос расширения предлагаемой практики на аспирантов, проводящих исследования по другим отраслям науки». Для начала эксперимента должны быть внесены изменения в Положение о присуждении научных степеней, которые утверждает правительство.
При этом мнения участников заседания по поводу замены диссертации на научный доклад разошлись. Например, завкафедрой Московского государственного строительного университета, член-корреспондент РАН Владимир Мондрус заявил, что поддерживает эту идею «в случае ее особой значимости для государства». «И вот этот вопрос [о возможности рассмотреть доклад] должен решать ученый совет, который бы потом с этим предложением выходил в ВАК, – считает он. – И после того как ВАК одобрит такое решение, аспирант может быть допущен к защите. Но это не должно стать повальным, потому что в таком случае превратится не в то, что мы хотим от этого увидеть».
На это Фальков отметил, что необходимо будет «использовать все механизмы страховки»: «Берем в работу – посмотрим».
Научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик РАН Александр Чубарьян отметил, что предложенное вызывает у него «весьма позитивное отношение»: «В этом есть некоторый риск, но в целом <...> это позволит увеличить количество присуждаемых степеней после аспирантуры и усилит мотивацию людей, которые готовятся в аспирантуру».
Директор РУДН Александр Скубачевский отметил, что ему не ясна идея «по защите доклада», а научный руководитель Института лингвистических исследований РАН, академик РАН Николай Казанский заявил, что «защиты по докладу должны быть совершенно в исключительном случае».